Jude Bellingham, el inglés del Real Madrid que corta sus calcetas y enamoró a las fans

El gran impacto mediático del Mundial 2026 ayudó a que el futbol llegara a un público aún mayor y a que Jude Bellingham se convirtiera en uno de los rostros más populares de esta edición.

Y es que el jugador del Real Madrid le anotó dos goles a la Selección Mexicana en el último partido del Estadio Ciudad de México en este Mundial y, tras lograr su pase a semifinales, buscará llevar a Inglaterra a la gran final en su duelo ante la selección de Argentina.

¿Quién es Jude Bellingham? De Birmingham al Real Madrid

Nacido en Stourbridge, Inglaterra, Jude es hijo de Denise —extrabajadora del área de Recursos Humanos— y Mark Bellingham —expolicía y exjugador amateur, actualmente agente de futbol—; además de hermano de Jobe Bellingham, actual jugador del Borussia Dortmund.

Jude no siempre fue un enamorado del futbol. Según contó en declaraciones recogidas por la BBC, el mediocampista asistía a los entrenamientos y partidos de su papá, pero estaba más interesado en hacer pulseras de margaritas (flores) para su mamá.

“El futbol me atrapó por primera vez cuando tenía unos siete años”, recordó. “Durante los juegos, cuando los niños estaban jugando, yo solo trataba de hacer pequeñas cadenas de margaritas para mi madre”.

Tras esto, se incorporó a las fuerzas básicas del Birmingham City, donde, de acuerdo con The Guardian, llevó un proceso acelerado luego de que vieran su gran potencial. Muestra de ello es que se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo, con 16 años y 38 días.

Bellingham se ha convertido en el refrente del Mundial junto con Harry Kane para Inglaterra. EFE/EPA/SHAWN THEW (SHAWN THEW/EFE)

Su buena estatura y condiciones llamaron poderosamente la atención de muchos equipos grandes, como el Manchester United, pero sus padres pensaron que la mejor opción era el Borussia Dortmund por el protagonismo que da a sus jóvenes prospectos.

“Querían que jugara con regularidad en una liga realmente buena, para que tuviera experiencia en el primer equipo en situaciones de alta presión”, dijo Kevin Betsy, exjugador y entrenador de Bellingham en selecciones inferiores, al diario Evening Standard.

Fue en el verano de 2020 cuando la familia se dividió tras el fichaje de poco más de 30 millones de euros con el Dortmund. De acuerdo con People, Denise dejó su trabajo cuando Jude se marchó a Alemania —y posteriormente a España—, mientras que Mark permaneció en Inglaterra junto con Jobe.

Casi al mismo tiempo, debutó con la selección de Inglaterra. Con apenas 17 años, cuatro meses y 14 días, Gareth Southgate lo hizo debutar en un amistoso contra Irlanda. Hasta hoy ha disputado 54 partidos con la camiseta de los ‘Tres Leones’, con la que suma 12 goles y 11 asistencias.

De acuerdo con Transfermarkt, Jude Bellingham disputó 132 partidos con las ‘Abejas’, donde marcó 24 goles y dio 25 asistencias. Durante este periodo ganó una Pokal (Copa de Alemania) y fue una vez elegido Jugador de la Temporada de la Bundesliga. Además, disputó el Mundial de Qatar 2022 con Inglaterra.

Gracias a su gran rendimiento, su llegada a un equipo de élite era inminente. En el verano de 2023, Real Madrid pagó 127 millones de euros por su fichaje. Fue una solución inmediata: tras la salida de Karim Benzema, Jude se convirtió en uno de los máximos anotadores de esa temporada junto con Vinicius Júnior, pese a no ser delantero.

“Sin mi madre, a veces me hundiría demasiado en los malos momentos o me emocionaría demasiado en los buenos, pero me mantengo humilde porque la tengo cerca. Además, es genial tenerla a mi lado porque es muy divertida. Nos llevamos de maravilla y siempre estamos haciendo cosas juntos”, dijo Jude durante su presentación con el Real Madrid.

Bellingham lleva 6 goles en el Mundial 2026. EFE/ Alberto Boal (Alberto Boal/EFE)

Bellingham ha disputado 140 partidos con la camiseta merengue, donde suma 46 goles y 22 asistencias. Además, ha ganado una Champions League, una Copa Intercontinental, una Liga de España, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jude se ha reafirmado como uno de los pilares de la selección inglesa de Thomas Tuchel. Ha disputado los seis partidos como titular y marcado seis goles, siendo el máximo goleador de su equipo en el torneo junto con Harry Kane.

En la presente Copa del Mundo, también ha llamado la atención que suele jugar con las medias cortadas en la parte posterior, una práctica adoptada por varios futbolistas en la actualidad, quienes se sienten más cómodos al liberar la presión de la calceta. Esto ayuda, en algunos casos, a reducir los acalambramientos o problemas de circulación.