‘No podía apartar la vista del partido’: Trump felicita a Harry Kane tras eliminar a México

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes haber visto el partido México-Inglaterra, que se saldó el domingo con la victoria de la selección inglesa, y dijo que el delantero Harry Kane le cae “muy bien” y “es un gran jugador”.

“Vi el partido de anoche entre México e Inglaterra; y no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido. No conozco a los jugadores, aunque creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien”, declaró el mandatario desde la Casa Blanca antes de abordar la polémica sanción revertida al delantero de la selección estadounidense, Folarin Balogun.

La selección de Inglaterra derrotó el domingo por 2-3 a México para clasificarse en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un partido en el que Jude Bellingham anotó dos veces, y Harry Kane, uno de los goles, de penalti.

“Si lo piensas bien, cada partido es como una Super Bowl (final del fútbol americano en Estados Unidos”, añadió.

El duelo comenzó con una hora de retraso por el mal clima, marcado por la lucha en mitad de la cancha y numerosas faltas de México, que buscó ahogar a su rival.

Trump ya había felicitado al Kane tras la victoria contra México con un mensaje en su red Truth Social: “¡Harry Kane, de Inglaterra, es un gran jugador!”, escribió el presidente horas después de que el delantero del Bayern de Múnich marcara uno de los goles del encuentro.

Trump confirma que habló con Infantino, presidente de la FIFA, sobre sanción a Balogun

También este lunes, Trump confirmó que solicitó una revisión a la FIFA. Por ello, llamó al presidente de la organización, Gianni Infantino, al respecto de la sanción impuesta a Folarin Balogun, delantero de la Selección de Estados Unidos, la cual le impediría jugar el partido de EU vs. Bélgica.

Trump dijo que consideraba injusto sancionar a un jugador para impedirle participar en un partido que aún no ocurre, por lo que solicitó a la FIFA una revisión de dicha decisión.

Balogun había sido expulsado el miércoles pasado, cuando EU disputaba el partido contra Bosnia y Herzegovina, tras ser sancionado con una tarjeta roja por un pisotón del delantero en el tobillo del bosnio Tarik Muharemović. Esa expulsión del partido implicó también que Balogun no pueda jugar ya en el siguiente partido de su selección.

Fue esa sanción la que Trump vio como injusta.

En tanto, la FIFA suspendió la sanción al jugador estadounidense Balogun, decisión que ha causado controversia.

Infantino, por su parte, explicó en un comunicado que habitualmente habla con Trump sobre el Mundial 2026 y confirmó que recibió la llamada para hablar sobre el caso de Balogun. Aún así, dijo que la decisión final sobre la sanción al jugador estadounidense la tomó el Comité Disciplinario de la FIFA, que es un órgano independiente, y no él.