SpaceX ‘se estrena’ el martes en el índice Nasdaq-100: ¿Qué significa y por qué impulsará su cotización?

La empresa aeroespacial SpaceX se incorporará este martes 6 de julio al Nasdaq-100, el índice que agrupa a las principales compañías tecnológicas no financieras, con un peso inicial inferior al 1 por ciento, según cálculos de analistas, en un movimiento que podría generar compras automáticas por parte de los fondos indexados que replican el selectivo.

Los fondos vinculados al Nasdaq-100 gestionan en conjunto unos 800 mil millones de dólares en activos, recoge hoy The Wall Street Journal (WSJ), por lo que la entrada de SpaceX generará “una demanda automática de títulos” como parte del ajuste del índice.

No obstante, el efecto podría ser “más limitado de lo que sugiere la valoración de la empresa”, agrega la publicación. Aunque SpaceX ronda una capitalización bursátil de 2.1 billones de dólares, su peso inicial en el Nasdaq-100 será inferior al 1 por ciento, estima el diario, ya que Nasdaq calcula la ponderación de cada empresa según el número de acciones que pueden comprarse y venderse en el mercado.

Tras su salida a bolsa el pasado 12 de junio, menos del 5 por ciento del capital de la empresa está en circulación y una parte significativa de las acciones aún no puede venderse, dado que están sujetas a un periodo de bloqueo para empleados e inversores que participaron antes del debut bursátil.

SpaceX en el índice Nasdaq-100 podría impulsará su cotización en el corto plazo

Los analistas del WSJ consideran que la inclusión de la empresa de Elon Musk en un gran índice como el Nasdaq-100 podría impulsar su cotización en el corto plazo gracias a las compras de fondos pasivos. Sin embargo, también recuerdan que ese efecto rara vez sostiene ganancias a largo plazo.

Empresas como Okta alcanzaron máximos poco después de incorporarse al Nasdaq-100, antes de perder impulso cuando se moderó su crecimiento, mientras que otras como Palantir sí mantuvieron su tendencia alcista gracias a su negocio ligado a la IA.

Los inversores seguirán atentos en los próximos meses al vencimiento de los periodos de bloqueo para la venta de acciones, que harán subir el número de títulos de Spacex disponibles en el mercado.

Según expertos de CNBC, la evolución de las acciones de la empresa dependerá, en última instancia, de sus resultados financieros y de su capacidad para justificar su elevada valoración alcanzada tras su debut bursátil.

SpaceX debutó en bolsa a un precio de 150 dólares por acción y actualmente cotiza en torno a los 160.9 dólares, al bajar un 0.6 por ciento tras la apertura de la sesión de hoy.