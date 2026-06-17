¿Quieres ser socio de Elon Musk? Así puedes invertir en SpaceX desde México

El pasado 12 de junio, la empresa aeroespacial, SpaceX, encabezada por Elon Musk, debutó dentro del Nasdaq a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) que batió récords, luego de que recaudó 75 mil millones de dólares, llevándola a figurar dentro del ranking de las empresas más valiosas del mundo.

Lo anterior convirtió oficialmente a SpaceX en una empresa pública, es decir, que ahora deberá cumplir con ciertos lineamientos, entre ellos publicar sus reportes corporativos cada trimestre con la finalidad de que los operadores, que busquen convertirse en inversionistas de la firma, puedan tomar su decisión con la información necesaria.

Al haber sido la OPI más grande de la historia, la demanda por acciones previo a su salida fue muy alta, lo que llevó a la compañía a designar un 70 por ciento de títulos para inversionistas institucionales como fondos, bancos, entre otras, mientras que el 30 por ciento restante se destinó para los inversores retail, es decir, el inversionista de a pie.

De tal suerte que, para poder tener acceso y agregar acciones de la empresa aeroespacial a la cartera se podrá hacer a través de la cuenta que uno tenga con algún bróker o intermediario financiero con el que se realicen compraventas de dichos títulos bursátiles.

¿Qué pasará con los inversionistas de SpaceX?

Rolando Rogers, Portfolio Manager de Fintual, indicó que en su caso, se puede invertir en SpaceX desde Fintual Acciones. “Lo más importante para los inversionistas retail es que desde las primeras horas se podía encontrar en la app, y aunque al principio solo se aceptaban órdenes límite y compra de acciones enteras, desde el 16 de junio se pueden operar órdenes de mercado”.

Además, la empresa pasará a formar parte de algunos índices por lo que los inversionistas también podrían estar participando de manera indirecta. Por lo que el experto destacó que la pregunta de si es buena idea agregar títulos como éste a los portafolios, no solo se la están haciendo los inversionistas, si no también proveedores de índices como S&P500, Nasdaq y FTSE.

“Esta decisión es bastante relevante pues definirá si flujos pasivos de los cientos de ETFs y fondos que siguen estos índices irán hacía SpaceX. Índices como el S&P 500 no cambiaron sus requisitos de entrada para este OPI, a diferencia de otros proveedores como Nasdaq. Por ejemplo, el índice de S&P exige al menos 12 meses cotizado en bolsa y cuatro trimestres de utilidades acumuladas positivas. SpaceX no cumple ninguna de las dos: recién debutó y reportó pérdidas por cerca de 4.9 mil millones de dólares en 2025. La empresa presionó para que S&P Dow Jones Índices flexibilizara sus reglas, pero el 4 de junio S&P anunció que las mantiene”, detalló.

Hasta ahora, la acción de SpaceX cotiza en los 197.56 dólares cada una, luego de que su precio de salida se fijó en los 135 dólares por papel, lo que representa un aumento de 46.82 por ciento.