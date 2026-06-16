SpaceX vuela alto: Acciones suben 13% y es la 5ta empresa más valiosa del mundo

SpaceX se convirtió en la 5ta empresa más valiosa del mundo.

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX superó este martes a Amazon en valor de mercado apenas tres días después del debut en bolsa de la compañía de Elon Musk, que hoy se disparaba un 13 por ciento tras la apertura de Wall Street.

La compañía alcanzó durante la mañana una capitalización bursátil cercana a los 2.87 billones de dólares, por encima de los aproximadamente 2.65 billones de Amazon.

De esta manera, SpaceX solo quedaría por detrás de Nvidia (5.09 billones), Alphabet (4.46 billones), Apple (4.34 billones) y Microsoft (2.92 billones) entre las empresas estadounidenses con mayor valor de mercado.

Durante algunos momentos de la sesión, SpaceX superó también a Microsoft al llegar a los 2.94 billones de valoración, por encima de los 2.93 de la empresa de Bill Gates, recoge CNBC.

El lunes, SpaceX cerró en su primera sesión completa en el mercado con un avance del 20 por ciento tras protagonizar el viernes la mayor salida a bolsa de la historia.

Spacex anunció además este martes la compra de Anysphere, la empresa matriz del popular asistente de programación basado en IA Cursor, por unos 60 mil millones de dólares.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), Cursor recibirá acciones de SpaceX por un total de 60 mil millones de dólares como parte del acuerdo, que se espera se cierre en el tercer trimestre de 2026.

Algunos expertos sostienen que los inversores están apostando por el potencial de largo plazo de SpaceX en lo que consideran la próxima gran revolución tecnológica e industrial, pero otros avisan de que el precio de la acción refleja ya unas expectativas muy elevadas.

SpaceX hizo historia al captar 75 mil mdd

La compañía de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

Esta sobreasignación, conocida comúnmente como ‘greenshoe’, permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

La compañía hizo historia el pasado viernes al captar más de 75 mil millones de dólares con su OPV, por encima de los 25 mil 600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019, que ostentaba hasta ahora el récord.

Sus acciones terminaron la jornada del viernes con una subida del 19.3 por ciento.