Wall Street ‘despega’ tras debut de SpaceX en el Nasdaq: ¿Cuánto sube HOY?

Mercados internacionales suben y el petróleo retrocede más de 3% por menor tensión entre Estados Unidos e Irán. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El mercado internacional de renta variable opera con avances generalizados en un entorno favorecido por señales de distensión entre Estados Unidos e Irán y por el debut de SpaceX.

En Wall Street, el Dow Jones Industrial Average avanza 0.91 por ciento, hasta las 51 mil 313.84 unidades; el Nasdaq Composite sube 0.34 por ciento, a 25 mil 898.62 puntos, y el S&P 500 registra un incremento de 0.08 por ciento, al ubicarse en 7 mil 399.98 puntos.

De acuerdo con analistas de Actinver y Banorte, el tono positivo responde a la expectativa de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, situación que impulsa a los mercados accionarios y presiona a la baja los precios del petróleo.

Además, los inversionistas mantienen la atención sobre el debut de SpaceX en el Nasdaq. Tras salir a la bolsa, las acciones alcanzaron los 150 dólares por título y el patrimonio de Elon Musk subió hasta 1.05 billones de dólares.

La compañía del magnate Elon Musk había estructurado su OPI en 555.6 millones de acciones, con las que logró captar alrededor de 75 mil millones de dólares en lo que ya se considera la mayor salida a bolsa de la historia.

Esto situaría la capitalización bursátil de la compañía en torno a los 2.2 billones de dólares. Con esta valoración, la compañía se incorpora al grupo de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos.

¿Cómo operan las bolsas de Europa y México hoy 12 de junio?

Asimismo, las bolsas europeas registran incrementos generalizados. El IBEX 35 gana 2.22 por ciento, hasta los 18 mil 696.80 puntos; el CAC 40 suma 1.48 por ciento, a 8 mil 322.28 unidades; el FTSE 100 avanza 1.29 por ciento, hasta los 10 mil 436.98 puntos, y el DAX sube 1.26 por ciento, a 24 mil 515.27 enteros.

En México, los dos principales centros bursátiles también operan con ganancias de 1.28 por ciento. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica en 67 mil 836.81 puntos, mientras que el FTSE BIVA cotiza en mil 364.60 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate se coloca en 84.90 dólares por barril, tras registrar una caída de 3.20 por ciento, mientras que el Brent retrocede 3.13 por ciento y cotiza en 87.55 dólares por barril.

En conjunto, los mercados muestran una jornada positiva, con avances en la renta variable y una corrección significativa en los energéticos, a la espera de una mayor claridad sobre el escenario geopolítico y el entorno corporativo internacional.

Con información de EFE.