Muere alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, tras manipular un arma de fuego

Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero, murió de forma accidental mientras manipulaba un arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por esos hechos, ocurridos en La Montaña de Guerrero.

De acuerdo con las primeras indagatorias y testimonios recabados, el alcalde Daniel Méndez Flores presuntamente manipulaba un arma de fuego cuando esta se accionó de manera accidental, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Movimiento Ciudadano pide no especular

Tras la difusión de esos hechos, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Erika Lürhs Cortés, expresó sus condolencias por el fallecimiento del presidente municipal de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, a quien describió como un joven comprometido con su comunidad, trabajador y con una estrecha relación con los habitantes del municipio.

La legisladora recordó que antes de incursionar en la política, Méndez Flores era conocido por organizar bailes y operar un equipo de sonido, actividades que, consideró, contribuyeron a que mantuviera un contacto permanente y cercano con la ciudadanía.

¿Qué tan reconocido era Daniel Méndez Flores?

Destacó que el alcalde logró imponerse en las pasadas elecciones frente a Morena, respaldado por la confianza de la población y por el trabajo que había desarrollado al frente del Ayuntamiento.

Lürhs Cortés comentó que recientemente conversó con el edil, quien le manifestó su interés por continuar en la vida política y buscar la reelección, además de que mantenía diversos proyectos para Huamuxtitlán.

Ante las distintas versiones que han surgido en torno a su fallecimiento, la diputada de MC pidió actuar con responsabilidad y evitar especulaciones, al considerar que únicamente sus familiares, particularmente sus hermanos, conocen de primera mano lo ocurrido, pues estuvieron presentes durante los hechos.

“Creo que no hay que especular porque es muy fácil caer en versiones que no son reales. Los que saben son sus hermanos, que estaban ahí y que les tocó presenciar algo tan traumático. Hay que respetar no solamente la memoria de nuestro amigo, sino también el dolor por el que está pasando su familia”, señaló.

Lo anterior luego de que en redes sociales han circulado comentarios en torno a que no se trató de un accidente, sino que el alcalde fue asesinado a balazos en un restaurante de Huamuxtitlán.

La legisladora también reconoció la capacidad de gestión del presidente municipal y mencionó que recientemente recibió a la gobernadora en Huamuxtitlán, encuentro en el que se establecieron acuerdos para combinar recursos y concretar nuevas obras en beneficio de la población.

Finalmente, Erika Lürhs Cortés reiteró su pesar por la muerte del alcalde y envió sus condolencias a sus familiares, amigos y habitantes de Huamuxtitlán.