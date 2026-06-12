Haití clasifica en el Mundial 2026... pero sus aficionados no: Trump veta entrada de haitianos a EU

Fotografía que muestra una camiseta alusiva a Haiti este martes, en el barrio de Little Haiti en Miami. (EFE)

La selección masculina de fútbol de Haití superó obstáculos extraordinarios para clasificar al Mundial 2026 por primera vez en una generación. Sus aficionados, sin embargo, no han tenido la misma suerte.

Los ciudadanos de la aproblemada nación caribeña tienen prohibido ingresar a Estados Unidos. Y para los haitianos que ya están allí, el torneo, que comenzó el 11 de junio, coincide con los esfuerzos de la Casa Blanca por revocar su derecho a permanecer en el país, una medida que podría afectar a unas 350 mil personas.

El evento de este año ha sido especialmente caótico para los aficionados internacionales que desean asistir a partidos en Estados Unidos. Políticas más estrictas, retórica antiinmigrante y prohibiciones totales o parciales de viaje para casi 60 países —incluidos los clasificados al Mundial Irán, Senegal y Costa de Marfil— ya han contribuido a una caída del turismo hacia Estados Unidos por primera vez desde la pandemia.

La situación de Haití también se produce mientras el país permanece atrapado en un ciclo de años de disfunción y violencia, con bandas armadas y pandillas que aterrorizan Puerto Príncipe y gran parte del territorio.

¿Qué sabemos de la situación en Haití?

Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares o requieren ayuda humanitaria. Por ello, la selección nacional no disputa un partido como local desde 2021 y la mayoría de sus jugadores están repartidos entre EU y Europa, con pocas oportunidades de entrenar juntos. Woodensky Pierre, el único integrante del equipo que juega en Haití, tuvo que esperar para obtener una visa.

A pesar de las dificultades, en noviembre el equipo venció a Nicaragua por 2-0 y aseguró un lugar en el torneo por primera vez desde 1974. Esa victoria electrizó a una nación que ha tenido pocos motivos para celebrar, dijo Louicius Deedson, de 25 años, autor de uno de los goles decisivos.

“La gente estaba más feliz de lo que ha estado en mucho tiempo”, dijo Deedson durante una entrevista por video desde las oficinas de FC Dallas, club donde juega como mediocampista. “El país merece la felicidad que está viviendo ahora, porque ha atravesado momentos muy difíciles”.

De todos los desafíos que enfrentó la selección en su camino al Mundial, perder la ventaja de jugar como local fue quizá el más complicado, señaló Deedson. En lugar de disputar encuentros ante estadios repletos en Puerto Príncipe, el equipo jugó sus “partidos en casa” en la isla caribeña neerlandesa de Curazao, con una población de 158 mil habitantes.

‘Calidad del fútbol en Haití ha mejorado’

“Fue difícil jugar partidos, por ejemplo, contra Honduras ante un estadio lleno de gente alentando y haciendo los encuentros más emocionantes, y luego volver ‘a casa’ en Curazao con apenas 500 personas”, dijo Deedson. Aun así, espera que la diáspora haitiana acuda masivamente a los partidos de la fase de grupos en Filadelfia, Atlanta y Boston.

La calidad del fútbol haitiano ha mejorado significativamente en los últimos años y su selección femenina disputó el Mundial femenino de 2023.

Sin embargo, el equipo masculino también pudo haberse beneficiado de la ampliación del número de participantes de 32 a 48 selecciones.

Además, México, Canadá y Estados Unidos clasificaron automáticamente como anfitriones, dejando más plazas disponibles para otros aspirantes. Curazao también consiguió un lugar y se convirtió en el país más pequeño en clasificarse a un Mundial.