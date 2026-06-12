Oposición advierte que México mostro su peor cara en el Mundial: ‘Venden fiesta pero la realidad es otra’

Diversos grupos de manifestantes, entre lo que estaban colectivos de madres Buscadoras y estudiantes se manifestaron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, ya que exigen que el gobierno atienda sus demandas en lugar de la darle prioridad a la Copa del Mundo 2026 (Foto: ALBERTO ROA/CUARTOSCURO)

El PRI y el PAN advirtieron que “el colapso del sistema de justicia” en México es la “peor imagen” que muestra el país con motivo del Mundial 2026.

“El clima de crispación que se muestra en plena inauguración es la señal de que algo está fallando, que el Estado es omiso, que el sistema de justicia no opera, está colapsado, y que las demandas ciudadanas caen en el vacío”, expresó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

A propósito de la amenaza a la diputada priista de Sinaloa, Paola Gárate, con una corona fúnebre en su domicilio, indicó que “México no deja de mostrar que sus narcogobiernos son la peor amenaza”.

PAN lamenta protestas durante el Mundial 2026

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, lamentó que “no podemos mostrar otra cosa ante el mundo más que la realidad que nos dejan nuestros narcogobiernos de Morena: inseguridad, muertes, corrupción”.

“Es una pena que el rostro de la Ciudad de México sean las calles y avenidas copadas de policías”.

El grupo parlamentario panista en la Cámara de Diputados se refirió al llamado que hizo Amnistía Internacional para proteger las protestas, y consideró que “mientras el gobierno quiere vender una fiesta, la realidad es otra: violencia, extorsiones y amenazas”.