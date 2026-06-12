El Mundial también se juega en la mesa

Pocas cosas logran detener al mundo como un Mundial de fútbol. Durante unas semanas cambian las conversaciones, los horarios de trabajo, las reuniones familiares y hasta la dinámica de las ciudades. El fútbol deja de ser únicamente un deporte para convertirse en un fenómeno social capaz de reunir generaciones, países y culturas enteras frente a una misma pantalla. Y, como ocurre en casi todos los grandes rituales colectivos de la humanidad, la comida termina ocupando un lugar central.

No es casualidad. Comer juntos ha sido históricamente una manera de crear comunidad. El Mundial potencia ese impulso: amigos que se reúnen en bares, familias que organizan desayunos para ver partidos tempraneros, oficinas que improvisan quinielas y restaurantes que adaptan sus espacios para recibir aficionados. El fútbol convoca, pero la mesa mantiene unida a la gente.

En vísperas del Mundial 2026, restaurantes, cadenas comerciales, aplicaciones de entrega y bares ya comenzaron a transformar la experiencia gastronómica alrededor del torneo. Hoy no basta con transmitir el partido; hay que construir una atmósfera. Por eso muchos establecimientos desarrollan menús temáticos, promociones especiales, decoración futbolera y paquetes diseñados específicamente para compartir mientras rueda el balón.

Las plataformas de entrega a domicilio también han entendido el fenómeno. El Mundial convierte la casa en una extensión del estadio y las aplicaciones responden con combos familiares, promociones para reuniones y nombres diseñados para conectar emocionalmente con el torneo: “golazo”, “tiempo extra”, “hat trick” o “combo para penales”. La comida rápida y las botanas se vuelven protagonistas porque responden a la lógica del evento: compartir, comer con las manos y permanecer frente a la pantalla sin interrumpir la experiencia.

Curiosamente, el fútbol también ha impulsado una nueva creatividad doméstica. Muchas personas ya no solo preparan comida para ver el partido; preparan comida inspirada en el partido. En internet abundan recetas de canchas hechas con guacamole, tablas verdes que simulan pasto, balones elaborados con queso crema y aceitunas o postres decorados con camisetas y banderas. La cocina se convierte en parte del espectáculo y las redes sociales terminan amplificando esa puesta en escena.

Pero quizá lo más interesante es que históricamente los grandes eventos deportivos han creado sus propios rituales gastronómicos. El Super Bowl tiene sus alitas; Wimbledon, sus tradicionales fresas con crema; el Tour de Francia, sus picnics y mercados regionales al borde del camino. Y el Mundial parece estar consolidando una nueva categoría: la comida para compartir frente a una pantalla.

Esa idea explica muchas de las tendencias actuales. No se trata únicamente de vender hamburguesas, pizzas o cubetas de cerveza; se trata de construir experiencias colectivas alrededor del partido. Las mesas largas, las botanas al centro, las promociones grupales y las charolas para compartir responden a una necesidad profundamente humana: vivir las emociones en comunidad.

Todo esto revela algo más profundo sobre el papel del fútbol en las sociedades contemporáneas. El Mundial funciona como una especie de lenguaje común global. Personas que quizá nunca conversarían entre sí comparten emociones, rituales y símbolos durante noventa minutos. El deporte crea identidad, pertenencia y memoria colectiva. Y alrededor de esa emoción aparece inevitablemente la comida, porque pocas actividades humanas generan tanta convivencia como sentarse a comer mientras ocurre algo importante.

Quizá por eso los grandes eventos deportivos terminan dejando recuerdos gastronómicos además de deportivos. Muchas personas no solo recuerdan el gol decisivo o la final histórica; recuerdan dónde estaban, qué comieron, con quién compartieron la mesa y cuál era el ambiente de aquella tarde.

Al final, el fútbol y la comida comparten algo esencial: ambos son formas de encuentro. Uno despierta pasiones colectivas; el otro permite prolongarlas alrededor de la mesa.

Y en tiempos donde las sociedades parecen cada vez más fragmentadas, quizá no sea menor que todavía existan acontecimientos capaces de reunirnos para celebrar, discutir, sufrir y emocionarnos juntos mientras compartimos algo de comer. Porque el Mundial no solo despierta pasión deportiva; también reactiva algo profundamente humano, el sentido de pertenencia. Durante unos días, millones de personas vuelven a mirar una misma bandera con ilusión, a cantar un himno con orgullo y a sentirse parte de algo más grande que ellas mismas. Y pocas veces ese patriotismo se vive de manera tan cotidiana y cercana como alrededor de una mesa que se comparte, todo esto a pesar de los inconvenientes que en los últimos años a significado este evento

Notas de sobremesa

La final del Mundial de Catar 2022 alcanzó una audiencia global de aproximadamente 1.4 mil millones de personas, de las cuales más de 700 millones la siguieron desde sus hogares. El Mundial sigue siendo uno de los pocos acontecimientos capaces de sincronizar comidas, reuniones y conversaciones alrededor del mundo.