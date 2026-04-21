Por un boleto para el Mundial 2027: ¿Cuándo juega México Femenil vs Haití en Concacaf W?

La Selección Mexicana Femenil busca su pase al Mundial 2026 en el Campeonato Concacaf W. (Foto: Cuartoscuro/Freepik/FHF/FMF)

La Selección Mexicana Femenil tiene claro su objetivo: volver a un Mundial de la FIFA y pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El camino pasa por el Campeonato Concacaf W.

El conjunto dirigido por el español Pedro López ahora se prepara para un duelo determinante ante Haití en los cuartos de final, partido que se disputa en Houston, Texas, dentro de una competencia donde se reparten los boletos para los dos torneos internacionales.

De acuerdo con la FMF, “el torneo contará con las ocho mejores selecciones nacionales de la región, incluidas Estados Unidos y Canadá, los dos mejor clasificados de Concacaf, además de los seis equipos que avanzaron a través de los Qualifiers 2025-2026”, entre ellos la Selección Mexicana Femenil.

La Selección Mexicana Femenil busca su boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cuándo se juega el Campeonato Concacaf W?

El Campeonato Concacaf W 2026 arrancará el próximo 27 de noviembre y culminará el 5 de diciembre, fecha en la que se disputará la gran final del certamen.

En el caso de México Femenil, su compromiso de cuartos de final frente a Haití está programado para el sábado 28 de noviembre. El resto de los enfrentamientos en esta fase quedó definido de la siguiente manera:

Estados Unidos (1) vs. El Salvador (8)

Canadá (2) vs. Panamá (7)

Jamaica (4) vs. Costa Rica (5)

Según el comunicado oficial, los partidos de cuartos de final, semifinales y el play-in se disputarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que el Shell Energy Stadium albergará el duelo por el tercer lugar y la final.

¿Cómo se define el pase al Mundial y a Juegos Olímpicos?

El formato del Campeonato Concacaf W es claro y exigente. Los cuatro equipos que logren avanzar a las semifinales obtendrán automáticamente su boleto al Mundial de 2027, que se celebrará en Brasil.

Esto significa que, si la tricolor consigue vencer a Haití en los cuartos de final, asegurará su regreso a una Copa del Mundo femenil.

En cuanto a los próximos Juegos Olímpicos, el panorama es más cerrado: únicamente los dos finalistas clasifican de manera directa. Sin embargo, aún existe una vía alterna, ya que el tercer lugar del torneo también puede acceder a la justa, pero depende de los resultados.

Hay un escenario adicional a considerar: si Estados Unidos, ya clasificado como anfitrión, termina entre los tres primeros lugares, el cupo se recorrería al cuarto lugar del campeonato.

López busca el regreso de México a un Mundial, luego de que la Selección Mexicana Femenil no clasificó al de Francia 2019 y al de Australia - Nueva Zelanda 2023.

En el caso de Juegos Olímpicos, el equipo no participa en unos desde Atenas 2004, una racha que intentará romper en este ciclo rumbo a Los Ángeles 2028.

La Selección Nacional de México Femenil venció a Puerto Rico y mantuvo paso perfecto en la clasificación de CONCACAF Women’s Championship. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo llegó México Femenil al Campeonato Concacaf W?

La Selección Mexicana Femenil selló su clasificación al torneo tras firmar una fase previa impecable. Terminó como líder del Grupo A con paso perfecto, superando a selecciones como Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes y Santa Lucía.

Además del pleno de victorias, el Tri destacó por su contundencia ofensiva al cerrar con una diferencia de goles de +36, la más alta de todo el clasificatorio, lo que lo coloca como uno de los equipos a seguir en la competencia.

Con información de EFE