México Femenil ‘aplasta’ a Islas Vírgenes y está ‘a un paso’ de clasificar al Campeonato Concacaf W

La Selección Mexicana goleó a Islas Vírgenes y está a una victoria de asegurar su pase a la siguiente ronda del campeonato de la Concacaf. (Foto: Concacaf/Freepik)

La Selección Mexicana Femenil aplastó a Islas Vírgenes en el partido de la Concacaf W Qualifiers y está a una victoria de avanzar al torneo donde se define a los equipos clasificados al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de LA en 2028.

El escenario de la goleada de la escuadra nacional fue el estadio Carlos Vega Villalba, casa de Los Mineros de Zacatecas, donde la mayoría de los goles cayeron durante el primer tiempo.

El próximo enfrentamiento de México es contra el seleccionado de Puerto Rico, con quien se disputa el liderazgo del Grupo A.

La Selección Mexicana goleó a Islas Vírgenes en el partido clasificatorio al Campeonato Concacaf W. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) (Mario Jasso)

México derrota a Islas Vírgenes en Concacaf W Qualifiers

El partido de México contra Islas Vírgenes fue un paseo para la escuadra femenil que representa a nuestro país en la Concacaf W Qualifiers.

Los 90 minutos terminaron con un marcador 9-0, donde el equipo rival no tuvo ninguna jugada clara de gol gracias a la contundencia en la defensiva y el mediocampo del cuadro nacional.

María Sánchez fue la encargada de abrir el marcador con un gol en el minuto 5 tras un tiro casi sin ángulo luego de un pase de Scarlett Camberos, capitana del Club América.

Charlyn Corral, una de las máximas goleadoras del futbol mexicano, hizo su aparición con un remate de cabeza que terminó al fondo de la red en el 9′,

El tercer gol cayó gracias a un zurdazo de María Sánchez, una vez más tiró casi sin ángulo cerca del poste izquierdo de la portera de Islas Vírgenes en el minuto 19.

Rebecca Bernal recibió una falta dentro del área y se marcó penalti, la encargada de anotarlo fue Charlyn Corral, del Pachuca, quien firmó su doblete en el 25′.

Kimberly Rodríguez se sumó a la lista de anotadoras con un remate de cabeza luego de una jugada a balón parado en el 29′ para llevar el marcador 5-0.

María Sánchez consiguió hat-trick con otro tiro de su zurda entrenada en el minuto 32. La Selección Mexicana no daba respiro y tan solo 7 minutos después fue Scarlett Camberos quien metió un trallazo desde el centro del área.

Sánchez se convirtió en la verduga de Islas Vírgenes y momentos antes del final del primer tiempo metió su cuarto gol en el encuentro.

Para el segundo tiempo, solo hubo un gol más de México y su autora fue Kiana Palacios en el 82′ para sentenciar el juego con una goleada 9-0.

La participación más destacada del equipo rival fue de la arquera J. Rehm, quien detuvo una cantidad impresionante de balones para evitar que aumentara la diferencia en el marcador.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana Femenil en el Concacaf W Qualifiers?

El último partido de la ronda clasificatoria de la Selección Mexicana Femenil es contra Puerto Rico, equipo empatado en puntos en el Grupo A, por tanto, la victoria es una obligación si quieren clasificar para el torneo donde se definen los boletos al Mundial y a los próximos Juegos Olímpicos.

El juego está programado para el 18 de abril de 2026 a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México, la sede es el Estadio Nemesio Diez.

¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil para avanzar al Mundial 2026?

Como primera tarea, el equipo de futbol de México necesita ganar a Puerto Rico para pasar al Campeonato Concacaf W.

Para ese torneo clasifican los primeros lugares de los 6 grupos del certamen clasificatorio para enfrentarse directamente en los cuartos de final, donde ya esperan Estados Unidos y Canadá.

Pero todavía falta avanzar a la semifinal para asegurar un sitio en el Mundial 2026, pues solo las cuatro mejores escuadras lo consiguen.

Los equipos perdedores pasan a un Play-In y quienes logren la victoria van al repechaje Intercontinental del Mundial.

En caso de avanzar a la final del torneo se obtiene un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero en caso de que sea Estados Unidos, el pase se recorre al tercer lugar.