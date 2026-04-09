Boletos de España vs. Perú en Puebla costarán desde $1700: ¿Cuándo y dónde es la preventa?

Estos son los detalles de los boletos para el partido de España vs. Perú en Puebla. (Foto: Freepik/FPF(RARF/ChatGpt)

La organización del partido amistoso entre las selecciones de España y Perú en Puebla ya comienza a definir uno de los aspectos más esperados por la afición: el precio de los boletos y las fechas de venta.

A casi dos meses del encuentro programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, autoridades locales confirmaron los primeros detalles sobre la comercialización de entradas del partido de preparación rumbo al Mundial de 2026.

Preventa boletos España vs Perú: Fechas y precios confirmados

Durante un encuentro con medios posterior a la presentación oficial del partido en el Estadio Cuauhtémoc, José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, adelantó las fechas clave para comprar boletos del España vs. Perú:

Preventa: 27 de abril de 2026

Venta general: 1 de mayo de 2026

El funcionario detalló que las entradas podrán comprarse a través de Boletomovil y pronto compartirán en las redes oficiales del gobierno de Puebla y de la boletera la lista completa de precios,los cuales van desde 1,700 pesos.

Como referencia, para el amistoso México vs. Ghana en el Cuauhtémoc, los boletos se vendieron en un rango de 1,419 a 3,189 pesos.

Las selecciones de Perú y España jugarán el 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mireya Novo)

España vs Perú en Puebla: Un amistoso rumbo al Mundial 2026

El partido entre España y Perú se disputará el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la preparación del conjunto europeo previo a su participación en la Copa Mundial de 2026. Perú no está clasificado esta vez al torneo de la FIFA, así que es su oporunidad de subirse al tren mundialista.

El Estadio Cuauhtémoc tiene una capacidad de cerca de 51,000 localidades y fue sede mundialista en las ediciones de 1970 y 1986. El recinto ha sido objeto de adecuaciones, entre ellas trabajos específicos en la cancha para garantizar condiciones óptimas de juego, en línea con los estándares internacionales.

En la presentación oficial del encuentro, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, destacó el momento que vive su selección, a la cual considera candidata a ganar el Mundial 2026.

“España, desde el punto de vista deportivo, atraviesa un momento muy dulce. Hoy se habla de las posibilidades de la escuadra española en este Mundial. A mí me gusta la prudencia, ir paso a paso porque los partidos duran 90 minutos y hoy no hay rival pequeño”, afirmó el directivo.

Además, subrayó el valor del partido frente a Perú: “Nuestra presencia aquí en Puebla, en conjunto con Perú, que no va a estar en el Mundial, pero se merece estar en este gran partido, nos va a permitir hacer que esta hermosa ciudad y el mundo disfrute del fútbol”.

España jugará en el Cuauhtémoc de Puebla (Foto: EFE).

En tanto, Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, resaltó el significado del encuentro para su selección: “Estamos orgullosos de este partido; queremos estar en esta fiesta, mostrar nuestro fútbol y qué mejor hacerlo ante una selección como la española de la que no hay necesidad de hablar de su palmarés y lo que significa enfrentarlos”.

El calentario de España rumbo al Mundial 2026

El encuentro en Puebla forma parte de una planificación específica de la selección española antes del arranque del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene una agenda que incluye compromisos en Europa y Norteamérica antes de llegar a México:

El 4 de junio disputarán un partido de despedida en España.

El 5 de junio viajarán a Estados Unidos para instalar su base en Chattanooga, cerca de Atlanta.

El 7 de junio arribarán a Puebla.

El 8 de junio jugarán ante Perú.

Posteriormente, España iniciará su participación en el Mundial el 15 de junio contra Cabo Verde, seguido de partidos ante Arabia Saudí y Uruguay, este último programado en Guadalajara.