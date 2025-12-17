¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? FIFA revela los premios para el torneo

La FIFA anunció los premios para el Mundial 2026. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

La FIFA aprobó una bolsa de premios histórica para la Copa Mundial de 2026, en la que la selección campeona recibirá 50 millones de dólares, como parte de un fondo total de 655 millones destinado a los 48 equipos participantes. Se trata del mayor esquema de recompensas financieras en la historia del torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La cifra representa un incremento de 50% respecto al Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina obtuvo 42 millones de dólares por el título. Francia, campeona en Rusia 2018, recibió 38 millones. Aun así, el premio del Mundial de selecciones continúa por debajo de los torneos de clubes de élite.

Como punto de comparación, el Chelsea ganó alrededor de 125 millones de dólares tras consagrarse campeón del Mundial de Clubes 2025, celebrado también en Estados Unidos. Ese torneo contó con un fondo total de 1,000 millones de dólares, luego de una expansión controvertida de siete a 32 equipos y su incorporación al calendario internacional, una decisión que enfrentó resistencia de jugadores y ligas, además de registrar baja asistencia en algunos partidos.

FIFA repartirá 727 millones$ a selecciones de Mundial 2026; el campeón ganará 50 millones. EFE/EPA/CLAUDIO THOMA (CLAUDIO THOMA/EFE)

La disparidad en los premios de los torneos responde a modelos de distribución distintos, ya que los clubes asumen costos salariales mucho más altos que las selecciones nacionales. Además del dinero en premios, se destinan fondos adicionales al desarrollo del fútbol a nivel global.

La diferencia también se refleja en Europa. En la Eurocopa, el premio máximo en la edición pasada fue de 28.5 millones de euros (alrededor de 33.5 millones de dólares). En contraste, el Real Madrid recibió cerca de 154 millones de dólares por ganar la Champions League ese mismo año. Ambas competiciones son organizadas por la UEFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el Mundial 2026 será “innovador en términos de su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”.

Distribución de premios en el Mundial 2026

La estructura de premios fue aprobada por el Consejo de la FIFA en una reunión celebrada en Doha. Del total de 727 millones de dólares que se distribuirán entre las federaciones participantes, 655 millones corresponden directamente a premios deportivos.

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones

Tercer lugar: 29 millones

Cuarto lugar: 27 millones

Del quinto al octavo: 19 millones

Del noveno al decimosexto: 15 millones

Del lugar 17 al 32: 11 millones

Del lugar 33 al 48: 9 millones

Además, cada una de las 48 selecciones recibirá 1.5 millones de dólares para cubrir lo que la FIFA denomina “costos de preparación”, lo que garantiza a todas las participantes al menos 10.5 millones de dólares.

La FIFA proyectó en marzo ingresos por 13,000 millones de dólares para su ciclo financiero 2023-2026, frente a los 7,500 millones registrados en el periodo 2019-2022.

Brecha con el Mundial femenino y promesas de igualdad

El fondo del Mundial 2026 será casi seis veces mayor que los 110 millones de dólares repartidos en el Mundial femenino de 2023, disputado en Australia y Nueva Zelanda.

En ese contexto, Gianni Infantino, reiteró el compromiso anunciado en 2023 de alcanzar la igualdad de premios entre los torneos masculino y femenino, con la mirada puesta en el Mundial femenino de 2027 en Brasil.

Bonos a jugadores, una decisión de cada federación

La FIFA no determina cómo cada federación distribuye internamente el dinero. En el Mundial de 2022, el diario francés L’Equipe informó que los jugadores de Francia habrían recibido un bono individual de 586,000 dólares si ganaban el torneo. Finalmente, el equipo francés cayó ante Argentina en la final.

Argentina obtuvo 42 millones de dólares por ganar el Mundial en 2022. (Gustavo Garello/AP)

Otras decisiones del Consejo de la FIFA

Además de los premios del Mundial, el Consejo de la FIFA aprobó la creación de un fondo de recuperación postconflicto para Israel y Palestina, alineado con su objetivo de promover los valores unificadores del fútbol. El mecanismo estará abierto a contribuciones de terceros y operará bajo estricta supervisión, complementando programas existentes como FIFA Forward.

También se confirmó la creación de festivales sub-15 masculinos y femeninos a partir de 2026, abiertos a todas las asociaciones miembro. Los torneos contarán con partidos más cortos, canchas reducidas y equipos de siete a nueve jugadores, como parte de la estrategia de desarrollo juvenil.

“Hemos sido muy activos en la promoción del fútbol juvenil, y este es un paso natural”, señaló Infantino, al destacar que estos festivales buscan dar oportunidades a jóvenes talentos en todo el mundo.