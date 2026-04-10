¿Cuándo sale a la venta el álbum Panini del Mundial 2026? Fecha, dónde comprar y todos los detalles

Actualmente, el álbum Panini del Mundial 2026 se puede comprar en línea, ya que está en preventa. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¡Empieza la cuenta regresiva! El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el partido entre México y Sudáfrica, está a solo dos meses, y ya tenemos uno de los coleccionables más esperados: el álbum Panini del Mundial 2026.

El libro, que reúne a las 48 selecciones del torneo, ya se encuentra disponible en preventa; sin embargo, con el arranque cada vez más cerca, la editorial Panini reveló la fecha en la que comenzará la venta oficial.

Si estás pensando en comprarlo, te recomendamos ahorrar desde ahora, ya que la venta inicia muy pronto y completarlo con todas las estampas puede resultar costoso.

¿Cuándo sale a la venta el álbum Panini del Mundial 2026?

Panini informó, a través de sus redes sociales, que la venta del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará este jueves 30 de abril. El coleccionable se podrá adquirir de dos maneras:

Tiendas físicas

Tienda en línea

Cabe señalar que quienes compren el álbum en preventa lo recibirán hasta la segunda quincena de mayo, es decir, más de 15 días después de quienes lo adquieran en tiendas físicas.

Hasta ahora, se desconoce si los envíos de compras en línea también se realizarán en ese mismo periodo o si comenzarán a partir del 30 de abril.

¿Cuánto cuesta el álbum Panini del Mundial 2026 y las estampas?

Dado que la preventa ya comenzó, se cuenta con un listado de precios. Toma en cuenta que el álbum se puede adquirir en distintas versiones, lo que influye en su costo.

Los precios van desde 99 pesos por la versión de pasta blanda en solitario hasta 2 mil 849 pesos por la edición de pasta dura con una caja de 100 sobres. También hay estuches especiales para guardarlo.

Estos estuches están disponibles en color verde, blanco o rojo, e incluyen un álbum de pasta dura más 50 sobres, con acabados pensados para coleccionistas, por mil 400 pesos. Los precios son los siguientes:

Álbum de pasta blanda: 99 pesos

Álbum de pasta dura: 349 pesos

Álbum de pasta blanda y caja con 100 sobres: 2 mil 599 pesos

Álbum de pasta dura y caja con 100 sobres: 2 mil 849 pesos

Caja con 10 sobres: 250 pesos

Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos

¿Cuáles son las características del álbum Panini del Mundial?

El álbum del Mundial 2026 incluye a las 48 selecciones participantes. De acuerdo con la página oficial de Panini, cada equipo contará con espacio para estampas de 18 jugadores.

En total, el coleccionable tiene 112 páginas y está disponible en dos formatos: pasta blanda y pasta dura, esta última con acabado premium y mayor durabilidad.

Además del álbum del Mundial 2026, en la página de Panini se pueden comprar las estampas. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, FIFA).

Panini señala que las estampas no solo incluyen a los jugadores más destacados y con mayor trayectoria de cada selección, sino también a estrellas emergentes que participarán en la justa mundialista.

Los paquetes de calcomanías se venden en dos presentaciones: de 10 y de 100 sobres. Cada sobre contiene 7 estampas, lo que da un total de 70 o 700 stickers.