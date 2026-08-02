Ni la ‘Jeepeta’ sale: Hoy No Circula este lunes 3 de agosto en CDMX y Edomex

La restricción es vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. (Cuartoscuro).

¡Evita el corralón! Con el inicio de una nueva semana, las autoridades ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México recordaron a los conductores la importancia de prever sus traslados y verificar la terminación de sus placas para evitar sanciones durante la jornada de este lunes 3 de agosto de 2026.

El programa Hoy No Circula opera de manera habitual en un horario que abarca desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tiempo en el cual se restringe la movilidad de vehículos específicos con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la región.

¿Qué vehículos tienen restringida la circulación?

Para este lunes, las limitaciones aplican para las siguientes unidades:

Engomado: Amarillo.

Amarillo. Terminación de placa: 5 y 6.

5 y 6. Hologramas de verificación: 1 y 2.

Los automóviles con las características mencionadas deberán permanecer estacionados durante el periodo indicado para colaborar con las medidas de control de la calidad del aire.

El Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex. (Shutterstock)

Vehículos exentos de la medida

Las autoridades han establecido excepciones para garantizar la movilidad de servicios esenciales y unidades con tecnologías de bajo impacto ambiental.

Quedan exentos del programa:

Vehículos con hologramas 00 y 0 .

y . Autos eléctricos e híbridos (Categorías I y II).

(Categorías I y II). Transporte de pasajeros, escolar y de personal autorizado.

Vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Unidades de emergencia, servicios fúnebres y de seguridad pública.

La medida es vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que incumplan con el programa pueden recibir una sanción económica que va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, por lo que las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir.