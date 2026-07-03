¿Qué son las ‘Cuentas Trump’ y por qué Elon Musk podría participar con acciones de SpaceX?

Trump quiere que Elon Musk participe en las 'Cuentas Trump'; así funcionará el programa de inversión infantil. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza en que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, done acciones de SpaceX a las llamadas ‘Cuentas Trump’, un programa de inversión financiera para menores de edad cuyos recursos podrán utilizar cuando alcancen la mayoría de edad, con beneficios fiscales.

“Creo que lo hará”, respondió Trump al ser cuestionado sobre si el propietario de Tesla realizará una aportación a las cuentas impulsadas por su administración, durante una entrevista con CNBC desde el Despacho Oval.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves que las empresas podrán donar acciones que cotizan en bolsa a las nuevas cuentas de inversión infantil, conocidas como ‘Cuentas Trump’, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo sábado, con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Alrededor de 1.4 millones de estas cuentas recibirán un capital inicial federal de mil dólares para niños nacidos entre 2025 y 2028.

Trump también destacó el compromiso de los multimillonarios Michael y Susan Dell, quienes aportarán 6 mil 250 millones de dólares para incentivar a 25 millones de niños estadounidenses de hasta 10 años a abrir una de estas cuentas de inversión.

El mandatario reconoció que sostuvo una “pequeña disputa” con el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, aunque aseguró que conserva una “muy buena relación” con él.

Además, reveló que envió una nota de felicitación a Musk cuando el empresario se convirtió en el primer billonario del mundo en junio pasado.

¿Qué son las ‘Cuentas Trump’?

El Gobierno de Donald Trump prevé lanzar este sábado las ‘Cuentas Trump’, que buscan impulsar la independencia financiera de los niños del país.

A través del programa, los padres podrán abrir cuentas de inversión especiales para cualquier menor nacido durante el segundo mandato de Trump y recibir automáticamente un depósito gubernamental de mil dólares.

También será posible abrir cuentas para menores de mayor edad, siempre que no cumplan 18 años antes de que concluya el año calendario. Sin embargo, estos beneficiarios no recibirán el incentivo de mil dólares.

Las cuentas estarán disponibles para depósitos a partir del 4 de julio, fecha en la que el Departamento del Tesoro también realizará la transferencia del apoyo económico.

Los recursos, junto con las aportaciones de empleadores, organizaciones filantrópicas y familiares, se invertirán en el mercado bursátil mediante firmas privadas.

¿Para qué servirá el dinero que reciban de las Cuentas Trump?

Los menores no podrán disponer del dinero antes de cumplir 18 años y, aun entonces, únicamente podrán utilizarlo para fines específicos, como la compra de una vivienda o el pago de estudios.

Además, Trump anunció en Truth Social que Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron Technology, donará 250 millones de dólares.

La aportación “¡ayudará a dar un impulso inicial al Sueño Americano para estos fabulosos niños mientras celebramos el 250mo aniversario de Estados Unidos! Esta enorme inversión ayudará a millones de niños y familias estadounidenses a tener un comienzo sólido en la vida y les dará verdadera seguridad financiera”, escribió el mandatario republicano.

Con información de EFE y AP.