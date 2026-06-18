Acciones de SpaceX se ‘desinflan’ por segundo día consecutivo: ¿Cuánto caen HOY?

Así cotizan las acciones de SpaceX, a una semana de su salida a Bolsa.

Las acciones de SpaceX cayeron por segundo día consecutivo al concluir su primera semana como empresa cotizada tras una oferta pública inicial récord.

Las acciones cayeron hasta un 5.8 por ciento poco después de la apertura de las bolsas estadounidenses, prolongando el descenso de casi el 5 por ciento del miércoles, que marcó el primer día de pérdidas para las acciones tras un repunte del 49 por ciento en sus tres primeros días de cotización. Aun así, la compañía de cohetes e inteligencia artificial se mantiene en camino de cerrar la semana con una ganancia de aproximadamente el 35 por ciento sobre su precio de salida a bolsa de 135 dólares.

Según Michael Monaghan, socio y gestor de cartera de Founder Funds en Dallas, que posee acciones de SpaceX, es probable que la volatilidad continúe, ya que los inversores sopesan altas expectativas de crecimiento de los ingresos futuros sin un camino claro para lograrlas.

“Nos sentimos muy cómodos con esta acción porque preveíamos ingresos de 200 mil millones de dólares en 2030”, dijo, señalando que en otros lugares existen estimaciones aún mayores. “Pero, literal y figuradamente, se necesita un cohete para alcanzar esos ingresos”.

Esa opinión fue compartida por Andrew Beale, de Arete Research, quien inició la cobertura de la acción el jueves con una recomendación de compra y un precio objetivo de 401 dólares, lo que implica que su valor se duplicará con creces con respecto a su cotización actual.

“Creemos que los fundamentos y el potencial de crecimiento a largo plazo de SpaceX impulsarán el interés de los inversores”, afirmó Beale. Si bien prevé que la empresa superará los 200.000 millones de dólares en ingresos para 2030, advirtió que el camino no será necesariamente fácil.

“El espacio es un entorno complejo y los plazos pueden sufrir retrasos debido a anomalías en los lanzamientos, problemas técnicos, preocupaciones medioambientales y muchos otros factores, por lo que todas las estimaciones deben tratarse con mucha cautela”, añadió.

A pesar de la volatilidad de las últimas sesiones bursátiles, es posible que las acciones reciban cierto apoyo gracias a su inclusión en índices en las próximas semanas. SpaceX podrá incorporarse al índice Nasdaq 100 tras 15 días de cotización, gracias a que Nasdaq modificó sus normas para facilitar el acceso anticipado a las OPV de grandes empresas. FTSE Russell y MSCI realizaron cambios similares para permitir la incorporación temprana a sus índices.

Como resultado, se prevé que alrededor del 30 por ciento de las acciones en circulación de SpaceX estén en manos de inversores pasivos tan solo dos semanas después de su salida a bolsa, según Intropic, proveedor de previsiones de reequilibrio de índices. Esta demanda, sumada a su baja flotación —debido a las restricciones que impiden a los directivos vender acciones durante meses—, podría ejercer presión al alza sobre las acciones de SpaceX.