El Mundial 2026 da ‘oxígeno’ al consumo masivo tras un año de cautela comercial

El consumo durante el Mundial 2026 crecerá de acuerdo con las perspectivas de Monex.

El Mundial 2026 dará un empujón al consumo masivo en México, después de meses de cautela en términos de ventas. No obstante, en el horizonte de los negocios persisten ‘nubarrones’ operativos como las condiciones climáticas adversas, combinadas con las restricciones viales propias del torneo y manifestaciones de grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o las madres buscadoras.

Para las embotelladoras Coca-Cola Femsa (KOF) y Arca Continental, el éxito dependerá de anticipar mayores impuestos fiscales, prevenir condiciones climáticas como las lluvias, además de la ejecución directa de promociones en el punto de venta, para asegurarse de capturar el crecimiento, señaló el reporte “Mundial 2026: partido clave para México”, elaborado por Monex.

El análisis prevé un aumento del 0.5 por ciento en volumen de ventas para ambas embotelladoras este año, lo que representa un punto de inflexión tras la caída 4.5 por ciento durante el 2025.

“De cara al Mundial, KOF y Arca Continental han colocado el evento como un eje estratégico clave para impulsar consumo, visibilidad de marca y ejecución comercial. KOF, socio histórico del organizador del evento, formalizó su alianza oficial con la sede de Monterrey, desde donde operará las actividades del torneo, proyectando un crecimiento de ingresos respaldado por un consumo resiliente durante el Mundial; su estrategia incluye activaciones de alto impacto como la gira del trofeo, promociones para ganar boletos, coleccionables y empaques especiales”, reveló Monex.

NielsenIQ apuntó a que el perfil del consumidor para la actual Copa del Mundo se verá modificado por la influencia de la Generación Z, que prefiere las versiones más saludables de los productos de la llamada “canasta del mundialista”, tales como opciones libres de azúcar, sin alcohol, sin gluten, sin conservadores y ediciones reducidas en calorías.

(El Financiero)

IA servirá para predecir la demanda en reatil

En el caso de Walmart, Soriana, La Comer y Chedraui, los autoservicios han preparado inversiones para robustecer su logística y catálogos con la puntería puesta en la reactivación de consumo tras periodos de bajo crecimiento, señaló la Nota Económica de Monex.

Eduardo Villarreal, vicepresidente de Operaciones de Walmart, explicó que un reto central es predecir la demanda mediante el uso de Inteligencia Artificial.

Esto les permite estructurar modelos predictivos para anticipar cómo se va a comportar el cliente, tanto local como el turista que viene a disfrutar el Mundial, y determinar qué tipo de artículos son los que están buscando.

En ese contexto, la cadena OXXO, explicó Monex, mantiene un enfoque en la omnicanalidad, respaldado por una logística robusta y alianzas de entrega a domicilio que le permiten gestionar el volumen masivo de demanda durante los 104 partidos del Mundial.

“OXXO se posiciona como el competidor más agresivo de cara al Mundial 2026, transformando su cercanía física en una plataforma de lealtad digital y financiera. Al combinar la venta de mercancía oficial con el impulso de su ecosistema Spin Premia, la cadena busca capturar no solo el gasto inmediato en snacks y bebidas, sino también formalizar la relación con sus clientes mediante incentivos de viaje y accesos a estadios”, reveló el reporte de Monex.

En tanto, formatos como 7-Eleven y Circle K despliegan estrategias diferenciadas enfocadas en la experiencia y el valor de marca. El reto para las tiendas de conveniencia radicará en ejecutar con precisión operativa para multiplicar las visitas de los clientes, convirtiendo el tráfico en volumen consistente y rentable, más que en depender del tamaño de las canastas.

De rusia 2018 al gasto presencial del Mundial 2026

La evolución del consumo mundialista en México ha sido drástica. Mientras que en Rusia 2018 el motor fue la tecnología, con un alza del 29 por ciento en ventas de pantallas, y en Qatar 2022 fue el consumo en casa y las plataformas de streaming, en el presente campeonato la clave será el gasto presencial de alta intensidad, según Getin.

Anabell Trejo, CEO de Getin, advirtió que el Mundial 2026 redefine el éxito en el piso de venta. Con una ciudad bajo la dinámica de home office, ya no se trata de cuánta gente pasa frente al aparador, sino de asegurar la compra de quien decidió salir de casa pese al tráfico y el clima adverso.

Bajo este panorama, Grupo Financiero Monex pronosticó un crecimiento promedio del 7.5 por ciento en ventas para las departamentales, entre las que se cuentan Liverpool, Palacio de Hierro, Sears o Grupo Sanborns.

Las principales palancas de Liverpool serán las promociones financieras mediante su tarjeta de crédito de la casa y monedero electrónico, junto con activaciones en las áreas de electrónica y deportes.

Por su parte, Palacio de Hierro se enfocará en la exclusividad y el lujo con el concepto “Noches Palacio Mundial”, dirigido a un consumidor premium, combinando descuentos de doble dígito y facilidades de pago diferido.

Finalmente, las cartas fuertes de Sanborns y Sears radicarán en el consumo ligado a la experiencia en casa y la reunión social, priorizando para ello sus inventarios de tecnología, audio y ropa deportiva, concluye el reporte económico.