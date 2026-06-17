Consumo privado en México apunta a un menor dinamismo en mayo

El consumo privado en México mantuvo una trayectoria positiva en abril y mayo de este año, pero con señales cada vez más claras de desaceleración, de acuerdo con las estimaciones oportunas del Inegi.

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipó un crecimiento anual de 2.2 por ciento para abril y de 2.6 por ciento para mayo. Aunque las cifras permanecen en terreno positivo, muestran una moderación frente al avance de 3.1 por ciento registrado en marzo, según los datos más recientes del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

La pérdida de dinamismo también se observó en la comparación mensual. Tras una alza de 1.2 por ciento en marzo, el IOCP estima un avance de 0.4 por ciento en abril y una variación de 0.0 por ciento en mayo, lo que sugiere que el gasto de los hogares perdió fuerza conforme avanzó el segundo trimestre.

Para Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, esta moderación refleja que los factores que impulsaron el consumo en los últimos años comienzan a perder fuerza, en un entorno marcado por una inversión privada débil, una economía mexicana que avanza por debajo de su potencial y condiciones financieras que aún limitan el gasto de los hogares.

Aun con esta moderación, el indicador apunta a que el consumo acumularía 14 meses con crecimiento anual, una señal de que la demanda interna continúa respaldando la actividad económica.

(El Financiero)

Obstáculos para el crecimiento del consumo en México

Los especialistas advirtieron que el consumo enfrenta varios obstáculos. Entre los factores que están limitando su avance destacaron el deterioro del mercado laboral, la pérdida de poder adquisitivo de las remesas y el descenso de la confianza del consumidor, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero en Banco Base.

Incluso consideró preocupante que, en mayo, mes en el que tradicionalmente se impulsa el gasto por la celebración del Día de las Madres, el indicador haya mostrado un estancamiento mensual.

A ello se suma, de acuerdo con Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, que la recuperación de los ingresos familiares sigue siendo gradual y que algunos componentes básicos del gasto, particularmente los alimentos, continúan presionando los presupuestos de los hogares.

Además, advirtió que el poder adquisitivo de las remesas en pesos reales se ha visto afectado por la fortaleza cambiaria, reduciendo una fuente importante de apoyo para el consumo de muchas familias.

Ostolaza añadió que, pese a la moderación observada en el quinto mes, los datos de abril y mayo apuntan a que el consumo podría registrar un avance trimestral durante el segundo trimestre del año, luego de la contracción observada en los primeros tres meses de 2026.

Desde la perspectiva de Valmex, el estancamiento de mayo no implica una caída abrupta del consumo, pero sí confirma que el ritmo de expansión observado en años recientes comienza a normalizarse.

Ugarte señaló que la creación de empleo y el crecimiento de los salarios reales continúan brindando soporte al gasto de los hogares, aunque a una velocidad menor que en etapas previas.

Previsiones para el consumo en México

Los analistas anticipan que el consumo seguiría creciendo durante el resto del año, pero con una capacidad más limitada para impulsar por sí solo la actividad económica.

Hacia la segunda mitad del año, el desempeño del mercado laboral, la evolución de las remesas y la confianza de los consumidores serán determinantes para la trayectoria del gasto privado.

También persisten riesgos asociados a la debilidad de la inversión privada, la incertidumbre económica y comercial, así como algunas presiones inflacionarias que continúan afectando ciertos servicios y bienes de consumo.

No obstante, existen elementos que podrían brindar cierto soporte al consumo. Entre ellos destacan la desaceleración de la inflación, el crecimiento de la masa salarial en términos reales y el dinamismo que mantiene el crédito al consumo.

Además, Siller prevé que el Mundial 2026 genere un impulso temporal al gasto durante junio y julio, aunque posteriormente podrían observarse algunas caídas mensuales.

Samuel Martínez, economista de Actinver, consideró que el consumo privado seguirá siendo uno de los principales soportes de la economía mexicana en 2026. “Si bien las cifras de abril y mayo muestran que el impulso de marzo se moderó en el margen, el gasto de los hogares se mantiene en expansión anual y podría recibir apoyo adicional durante la segunda mitad del año por el Mundial”.

Prevé que el PIB crecerá 1.2 por ciento en 2026, apoyado en una mejora del consumo y una ligera recuperación de la inversión.