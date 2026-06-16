Banco del Bienestar responde a multas: ‘Sanciones administrativas no afectan recursos de los clientes’

El Banco del Bienestar respondió que a pesar de las multas impuestas por la CNBV no hay actividades irregulares.

Las multas impuestas al Banco del Bienestar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debido a fallas en sus controles no ponen en riesgo los ahorros de sus clientes, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia destacó que la institución financiera del gobierno “refrenda que no existe daño patrimonial a sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera”.

Precisó que las sanciones corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la CNBV en 2023 y no implican daño patrimonial para las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

Banco del Bienestar promueve inclusión financiera

La SHCP señaló que las observaciones formuladas por la autoridad ya fueron atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional, por lo que actualmente el Banco del Bienestar opera correctamente.

Agregó que dichas sanciones administrativas no comprometen la operación de la institución ni su capacidad para cumplir con sus funciones.

La dependencia reiteró que el Banco del Bienestar continúa cumpliendo con su mandato de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a las comunidades que históricamente habían carecido de ellos.

¿Qué sabemos de las multas que acumula el Banco del Bienestar?

En 18 meses, el Banco del Bienestar acumuló 25 multas debido a que la institución todavía enfrenta problemas operativos y de cumplimiento regulatorio, de acuerdo con la CNBV.

El reporte de multas y sanciones que se publican desde el 2014 en la página de la autoridad reguladora y supervisora entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, indica que la CNBV ha hecho públicas 25 multas contra el Banco del Bienestar.

Dichos montos van desde26 mil pesos hasta una sanción superior a 1.4 millones de pesos, lo que refleja que no se trata de un solo incidente aislado, sino de observaciones recurrentes en distintas áreas de operación.

*Con información de Jeanette Leyva