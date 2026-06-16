Banco del Bienestar acumula más de 25 multas por un monto de 8.8 mdp de la CNBV

La CNBV ha aplicado multas al Banco del Bienestar por deficiencias de control interno y omisiones regulatorias.

Pese a ser el principal dispersor de los programas sociales del país, el Banco del Bienestar concentra más de 25 multas en los últimos 18 meses.

De acuerdo con los registros públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la institución todavía enfrenta problemas operativos y de cumplimiento regulatorio.

El reporte de multas y sanciones que se publican desde el 2014 en la página de la autoridad reguladora y supervisora entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, indica que la CNBV ha hecho públicas 25 multas contra el Banco del Bienestar.

Los montos van desde poco más de 26 mil pesos hasta una sanción superior a 1.4 millones de pesos, reflejando que no se trata de un solo incidente aislado, sino de observaciones recurrentes en distintas áreas de operación.

¿Por qué ha sido sancionado el Banco del Bienestar?

Las causas de sanción son diversas, pero reveladoras: incumplimientos relacionados con la observancia del régimen regulatorio y disposiciones prudenciales, registros contables incorrectos, deficiencias en la administración integral de riesgos, fallas en medidas básicas de seguridad, problemas de control interno, retrasos en la entrega de información requerida por la autoridad y omisiones en obligaciones regulatorias específicas.

Llama particularmente la atención que una parte importante de las multas contra el Banco del Bienestar corresponda precisamente a deficiencias de control interno, uno de los pilares sobre los que descansa la operación segura de cualquier institución financiera. También aparecen sanciones vinculadas con la conservación de autorizaciones de clientes y el cumplimiento de obligaciones para comisionistas bancarios.

Tomando únicamente los montos publicados, las sanciones acumuladas del Banco del Bienestar superan los 8.8 millones de pesos, la de menor monto es por 26 mil 886 pesos, porque el banco no conservó la autorización del cliente. La de mayor monto es por un millón 443 mil 300 pesos por incumplir con las obligaciones relativas a la administración integral de riesgos.

La multa más recurrente es por un monto de 311 mil 220 pesos porque de acuerdo con la CNBV no cumple con la Ley de Instituciones de Crédito en lo relativo a la observancia del Régimen Regulatorio y Disposiciones Prudenciales.

Algunas de las multas que se hicieron públicas en los últimos 18 meses, fueron aplicadas en 2024.

En general, la falta de controles internos es la falla recurrente de la banca de desarrollo, que, si bien se observaron en 2024, las sanciones se siguieron dando, ante el incumplimiento de las observaciones hechas por la autoridad previamente.

Trascendió que ante estas multas impuestas, el Banco del Bienestar se amparó acusando a la CNBV por dañar su imagen y reputación al ponerlos en la lista pública que existe desde el 2014.

Sólo en junio de este año, la CNBV hizo públicas 67 sanciones a diversos bancos comerciales.