Esta es la condición de Andrew Garfield para regresar como Spider-Man: ‘Tendría que ser algo muy extraño’

Las películas de Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield trataron de tener elementos más cercanos a las historias originales creadas por Stan Lee y Steve Ditko. (Fotografía. Shutterstock, Sony Pictures)

¿Será que no quiere opacar a Tom Holland como Spider-Man? El actor Andrew Garfield dejó una pequeña posibilidad de volver a interpretar a Peter Parker. Sin embargo, el actor británico dejó claro que solo aceptaría regresar si la historia ofrece una propuesta completamente distinta a las películas que ya existen.

El protagonista de The Amazing Spider-Man aseguró que no busca repetir la fórmula de las cintas anteriores ni regresar únicamente por nostalgia. En cambio, espera un proyecto que sorprenda al público y aproveche las posibilidades creativas que ofrece el personaje.

La última vez que interpretó al personaje fue en Spider-Man: No Way Home, donde compartió pantalla con Tom Holland y Tobey Maguire en el encuentro de las tres versiones del héroe arácnido.

¿Qué condición puso Andrew Garfield para volver como Spider-Man?

Durante su participación en la Middle East Film & Comic Con, Andrew Garfield explicó que estaría dispuesto a enfundarse nuevamente el traje de Spider-Man, siempre que la historia sea diferente a cualquier otra adaptación del personaje.

“Tendría que ser algo muy extraño. Me gustaría hacer algo muy raro. Algo muy único, poco convencional y sorprendente, parecido a la libertad creativa que tienen con las películas animadas de Spider-Verse”, explicó.

De igual forma, el actor británico explicó que el multiverso permite explorar nuevas posibilidades para Peter Parker sin dejar de respetar la esencia del personaje.

“Creo que son fantásticas y que puedes honrar al personaje de muchas maneras a través del multiverso.”

No es la primera vez que Garfield habla sobre un posible regreso. En otra entrevista aseguró que volvería “al cien por ciento” si el proyecto adecuado aporta algo nuevo al personaje y presenta un concepto original que no se haya visto antes.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield han personificado a Spider-Man en el universo de Marvel (Foto: Shutter)

¿Cuántas veces ha interpretado Andrew Garfield a Spider-Man?

Hasta ahora, Andrew Garfield ha dado vida a Peter Parker en tres películas. Su debut ocurrió en The Amazing Spider-Man (2012), donde protagonizó el reinicio de la franquicia de Sony Pictures. Dos años después regresó para The Amazing Spider-Man 2 (2014), película que cerró su etapa como el superhéroe.

Estas dos películas marcaron el regreso del superhéroe arácnido tras la trilogía protagonizada por Tobey Maguire entre 2002 y 2009, producida por Columbia Pictures, filial de Sony Pictures.

Aunque muchos pensaban que su historia había terminado, Garfield sorprendió al volver como una variante de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home (2021), donde compartió pantalla con Tobey Maguire y Tom Holland gracias al multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel.

A diferencia de la trilogía de Tobey Maguire, las películas de Andrew Garfield mostraron a un Peter Parker que diseña sus propios lanzatelarañas mecánicos, un elemento más cercano a los cómics originales creados por Stan Lee y Steve Ditko.

En la historia también aparece Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, mientras que el principal antagonista fue el doctor Curt Connors, quien se transforma en el Lagarto tras experimentar con un suero regenerativo.

¿Qué otras películas ha hecho Andrew Garfield?

Fuera del universo de Spider-Man, Andrew Garfield construyó una carrera con películas dramáticas y biográficas que le han valido reconocimiento de la crítica.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran The Social Network, donde interpretó al cofundador de Facebook Eduardo Saverin; Hacksaw Ridge, cinta por la que recibió su primera nominación al Premio Oscar; Silence, dirigida por Martin Scorsese; Tick, Tick... Boom!, producción que le dio un Globo de Oro y su segunda nominación al Oscar; además de We Live in Time, drama romántico protagonizado junto a Florence Pugh.

Su trayectoria también incluye títulos como Boy A, Never Let Me Go, 99 Homes, Breathe, Under the Silver Lake, Mainstream y The Eyes of Tammy Faye.

Hasta el momento, Sony Pictures no ha anunciado oficialmente el desarrollo de The Amazing Spider-Man 3. No obstante, el éxito de Spider-Man: No Way Home impulsó una campaña entre los seguidores del personaje para pedir el regreso de Andrew Garfield con una tercera película en solitario.