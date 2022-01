Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron juntos al cine ¡y nadie los reconoció!

El día del estreno de 'Spider-Man: No Way Home' ambos fueron juntos al cine. (Especial)

A casi un mes del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ el furor por la cinta del superhéroe arácnido no termina, ni siquiera para los actores que interpretaron anteriormente este personaje: Andrew Garfield reveló que asistió en la noche del estreno a un cine convencional acompañado de Tobey Maguire, y su presencia pasó totalmente desapercibida.

Lo que podría ser un sueño para algunos, otros lo vivieron sin siquiera darse cuenta: el ver una película de su superhéroe favorito, acompañados de sus superhéroes favoritos.

Según el medio Entertainment Weekly, nadie reconoció a Garfield y Maguire cuando entraron a ver la cinta protagonizada por Tom Holland: “Todavía no puedo creer que sucedió”, dijo Garfield. “Me colé en un cine la noche del estreno, y solo miré (la película) con mi gorra de béisbol y mi cubrebocas. De hecho, también estaba con Tobey. Él y yo nos colamos en un cine juntos, y nadie sabía que estábamos allí; algo realmente hermoso para compartir juntos“, reveló el actor según EW.

*Alerta de Spoiler: Seguir leyendo bajo su propio riesgo*

A estas alturas está difícil que alguien no haya ido a ver ‘No Way Home’ (o se haya ‘spoileado’ accidentalmente en redes sociales), pero por si las dudas hacemos la advertencia, porque no queremos ser quienes arruinen tu experiencia.

Como sabrás, Tobey Maguire y Andrew Garfield interpretaron al Hombre Araña para las cintas de Sam Raimi y Mark Webb, respectivamente. Ahora, para esta nueva entrega de Spider-Man retomaron sus papeles y el spiderverso se confirmó, algo que todos los fanáticos deseaban fervientemente.

¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los actores asistieron a ver la película donde ellos salen junto al actual Hombre Araña, Tom Holland. Al respecto, Garfield también dijo que para él fue una grata experiencia.

“En primer lugar soy un fan, así que cuando Amy Pascal y Kevin Feige (productores), y Jon Watts (director de la película) me pidieron hablar conmigo sobre la idea y la lanzaron, fue como si yo fuera un fanático en la audiencia, viéndolo en la pantalla por primera vez: los tres Spider-Man a través de universos compartiendo un encuadre juntos“, recordó el actor.

“Y luego, el hecho de ser una de esas personas que usan el traje junto a mi héroe real de Spider-Man, Tobey Maguire, y el brillante, increíblemente talentoso, sincero, divertido, bueno, dulce y perfecto Hombre Araña de Tom Holland, yo vengo siendo el hermano del medio; me asombra mi hermano mayor y anhelo por completo proteger a mi hermano menor“, mencionó el actor, quien encarnó a este superhéroe en 2012 y 2014.

Que siempre sí los vieron

Tras darse a conocer estas declaraciones, comenzó a circular una imagen del supuesto día en que ambos actores asistieron al cine juntos, donde también se puede ver al director Jon Watts. Efectivamente, en la instantánea que comienza a inundar las redes sociales se les ve posando para la foto, ambos con una gorra, aunque no tenían puesto su cubrebocas.

Andrew Garfield y Tobey Maguire juntos en el cine. Foto tomada de Twitter: @GabyMeza8

Miles de fanáticos alrededor del mundo comienzan a lamentarse el no haber estado en el mismo cine que los histrionistas y aseguran haber podido reconocerlos en cuanto los vieran; aunque tomando en cuenta que entraron ‘de incógnitos’ y las salas de cine generalmente son oscuras, sin tomar en cuenta que los cubrebocas cubren la mitad del rostro, sería un tanto complicado hacerlo.

Sea como sea, Garfield y Maguire disfrutaron de una función acompañados de fanáticos del Hombre Araña, disfrutaron la función y eso es lo importante.