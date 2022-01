Andrew Garfield habla por primera vez de cómo fue su participación en ‘No Way Home’

A casi un mes de su estreno, Spider-Man: No Way Home sigue dando de qué hablar, y es que no es para menos pues el reciente filme de Jon Watts se posicionó como la película más taquillera en 2021. Su estreno no solo fue el más esperado por las posibilidades que emprendería en la fase 4 del Universo de Marvel, sino por las especulaciones en torno a las apariciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Y como no hay plazo que no se cumpla, las expectativas en torno a la reunión de los ‘tres Tom Holland’ llegó, junto con una carga fortísima de nostalgia suministrada también por la incorporación de villanos de las diversas sagas: el Duende Verde, Doctor Octopus, Lagarto, Electro y el Hombre de Arena.

Pese a las especulaciones en torno a la participación de Tobey y Andrew, ambos actores mantuvieron el secreto a toda costa; sobre todo el protagonista de Amazing Spider-Man, quien de hecho en una entrevista aseguró “Estoy cansado. Lo averiguaremos cuando salga la película”. Bien bajado ese balón, Andrew.

Así fueron las negociaciones entre Andrew Garfield y Marvel

Ahora que el Spider-verse está confirmado, Andrew Garfield ya puede hablar con soltura de su papel en No Way Home sin temor a transgredir alguna cláusula de confidencialidad.

Recientemente, el actor otorgó una entrevista a la revista Variety en la que compartió pormenores, hasta ahora inéditos, acerca de su regreso como Peter Parker al filme de Jon Watts, quien por cierto fue fundamental para convencer a Andrew de incorporarse al proyecto.

El actor confesó que la propuesta lo tomó por sorpresa, pues creía cerrado el ciclo como Spider-Man.

“No esperaba volver a tener una conversación sobre la posibilidad de interpretar a Peter Parker. Me sentí muy emocionado En un nivel básico, como fan, solo la idea de ver a tres Spider-Man en la misma escena era suficiente”, comentó.

Asimismo, el histrión declaró que desde las primeras charlas, el escenario del Spider-verse estuvo presente.

“Me dijeron: ‘Interpretaste a este personaje a tu manera y ¿qué te gustaría explorar si tuvieras la oportunidad? Si fueras arrojado a este otro universo y te enfrentaras a este tú más joven y este tú más viejo, ¿cómo responderías?’. Hablamos mucho sobre la tutoría. Hablamos también de hermandad y de lo que es ser hermano mayor, hermano menor y hermano mediano”, detalló Andrew.

El rodaje del Spider-verse

Aceptémoslo, las escenas donde aparece Garfield, Tobey y Holland son oro puro para la nostalgia, y los tres Spider-Man desde el rodaje lo supieron.

Como parte de las ‘confesiones’ que el protagonista de los dos filmes de Amazing Spider-Man, el actor comentó que fue muy emocionante la grabación de la escena donde los tres Hombre Araña se encuentran, dado que remitía de inmediato a la imagen donde los Spider-Man se señalan unos a otros.

Foto: Especial

“Creo que la primera vez que estuvimos todos en el traje juntos fue muy gracioso porque parecíamos tres sujetos normales pasando el rato. Simplemente te conviertes en fan y dices: ‘¡Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y estamos haciendo lo [del meme] de señalarnos!’…”, aseguró.

Uno de los momentos graciosos en el rodaje fue cuando Holland externó los ‘celos’ que tenía del traje de Andrew, pues tenía amenidades únicas: “Tom estaba celoso porque tengo pequeñas cremalleras en mi traje de las que puedo sacar mis manos muy fácilmente…”.

Y cómo olvidar la escena en la que los tres Andrew externa su cariño a sus homólogos, al respecto el actor comentó: “Hay una línea que improvisé en la película, mirando a [Maguire y Holland] y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”.

¿Habrá tercera película de The Amazing Spider-Man?

Seguramente recordarás que en días pasados, las redes sociales se inundaron de miles de peticiones de internautas a Sony Pictures para que se rodará la tercera película de la saga The Amazing Spider-Man, cuyas entregas están protagonizadas por Andrew Garfield.

Esto por supuesto llegó a oídos del actor, quien comentó en la entrevista para Variety que le encantaría dar el sí a esa posibilidad.

Muy consciente de la implicaciones y complejidades que guarda el personaje de Peter Parker, Andrew destacó las cualidades del superhéroe: “Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio a la comunidad, es decir, hacer el bien para la mayoría. Se trata de un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida; además de que es profundamente empático”.

Garfield aseguró que para tomar nuevamente el papel del Hombre Araña tendría que considerar varios aspectos relacionados con la ética del personaje: “Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si hubiera una oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro de mí mismo”, finalizó el histrión.