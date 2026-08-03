Encontró su camino a casa: Muere Mary Rivera, abuelita de Ned en ‘Spider-Man’, a los 82 años

Mary Rivera, abuelita de Ned en la película de Spider-Man: No Way Home, murió a los 82 años luego de sufrir un derrame cerebral que la dejó en coma.

El fallecimiento de la actriz de la saga de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, ocurrió en abril, pero hasta hoy un familiar informó sobre el fallecimiento.

De acuerdo con TMZ, Mary Rivera estuvo inconsciente en un hospital en Honolulu, Hawái, donde los médicos explicaron que su estado de salud era grave y las posibilidades de que despertara eran casi nulas y en caso de que pasara, tendría consecuencias que afectarían su calidad de vida.

La muerte de la actriz de Spider-Man ocurrió luego de que su familia tomara la decisión de desconectarla, momento en el que estuvo rodeada de sus seres queridos.

Mary Rivera apareció en una escena de 'Spider-Man: No Way Home'. (Foto: Sony Pictures) (Marvel)

¿Cómo fue la participación de Mary Rivera en ‘Spider-Man: No Way Home’?

Mary Rivera interpretó a Lola, abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home, único papel conocido de la actriz, para el cual su familia la motivó a audicionar, publicó TMZ.

Rivera aparece en la película cuando el superhéroe arácnido interpretado por Andrew Gardfield aparece en la casa del amigo de Peter Parker (Tom Holland).

Cuando Lola lo ve, grita, pero luego le pide que limpien las telerañas que dejó en todo el techo de la habitación, pero requiere de la traducción de su nieto.

¿Qué es un derrame cerebral? Estos son los síntomas y las posibles causas

Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe o cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca un sangrado interno. En ambos casos, las células cerebrales dejan de recibir oxígeno y nutrientes, por lo que pueden comenzar a morir en cuestión de minutos.

De acuerdo con Mayo Clinic, recibir atención médica inmediata es fundamental para reducir el riesgo de daño cerebral permanente, discapacidad o incluso la muerte.

¿Cuáles son los síntomas de un derrame cerebral?

Los especialistas recomiendan actuar de inmediato si una persona presenta alguno de estos signos de forma repentina:

Dificultad para hablar o entender lo que otras personas dicen.

Debilidad, entumecimiento o parálisis en la cara, o alguna extremidad, generalmente de un solo lado del cuerpo.

Pérdida repentina de la visión o visión borrosa en uno o ambos ojos.

Problemas para caminar, pérdida del equilibrio o falta de coordinación.

Dolor de cabeza intenso y repentino, especialmente si se acompaña de vómitos, mareo o alteraciones en el estado de conciencia.

¿Qué puede causar un derrame cerebral?

Mayo Clinic explica que existen dos tipos principales de derrame cerebral. El más frecuente es el isquémico, que ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria que lleva sangre al cerebro. El segundo es el hemorrágico, provocado por la ruptura de un vaso sanguíneo y el sangrado dentro del cerebro.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la presión arterial alta, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, enfermedades cardíacas y antecedentes familiares de accidente cerebrovascular.