Muere el rapero C-Knight, integrante de The Dove Shack, a los 52 años tras derrame cerebral

El rapero C-Knight, integrante de la agrupación de hip hop The Dove Shack, falleció a los 52 años tras un derrame cerebral por el que fue hospitalizado el pasado 18 de octubre derivado de complicaciones en su diabetes.

La familia de Arnez Blount, su nombre real, lo habría desconectado del soporte vital este 7 de noviembre, informó TMZ, medio que anteriormente entrevistó al padre del músico, George Lee Washington Blount Jr., quien aseguró que el azúcar en su sangre alcanzó niveles peligrosos.

Luego de recibir diálisis, sufrió un paro cardiaco durante el tratamiento del cual fue reanimado, aunque se mantenían esperanzas de la resonancia magnética que se le realizó para conocer su actividad cerebral, pero los especialistas no encontraron signos de progreso.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de su compañero Bo Roc con un mensaje de despedida que acompañó junto a una foto vieja del grupo.

“Esto es como una pu... pesadilla. Juro que esta mierda duele diferente y no quiero hablar con nadie, así que por favor solo déjame ser y reza por nosotros. En mi alma te quiero hermano y ya no sé qué mierda hacer si te has ido”, escribió quien ya había pedido oraciones.

Bo Roc escribió un mensaje tras la muerte de C-Knight, su compañero en The Dove Shack. (Foto: Instagram @boroc.doveshack)

¿Quién fue y cuál es la trayectoria del rapero C-Knight?

Uno de los pilares del movimiento G-funk en la década del 90 fue C-Knight, también fundador de The Dove Shack junto a Bo-Roc y 2Scoops, originarios de Long Beach, en California, Estados Unidos.

Se dieron a conocer luego de formar parte del álbum de Warren G, pero su disco debut fue en 1994. Dos años después lanzaron Reality Has Got Me Tied Up (2006), con una de sus canciones más conocidas que se titula ‘Summertime In The LBC’.

Sin embargo, C-Knight también desarrolló una carrera en solitario con el lanzamiento del LP Knight Time en 2001.