¿Se pudieron evitar infecciones? Taco Bell tardó en avisar sobre diarrea explosiva

Taco Bell se ha convertido en la cara visible de la diarrea explosiva. (Foto vía Bloomberg)

Las autoridades sanitarias de Michigan se pusieron en contacto con la empresa matriz de Taco Bell, Yum! Brands, en relación con un brote parasitario a principios de julio, semanas antes de que la empresa alertara oficialmente a los consumidores.

Según documentos obtenidos por Bloomberg News mediante una solicitud de acceso a la información pública, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan mantuvo una reunión telefónica con Yum el 2 de julio para tratar el tema de la ciclosporiasis.

En un correo electrónico posterior, los funcionarios solicitaron contactar con los equipos de control de calidad y comunicaciones de la cadena de suministro de la empresa para analizar posibles intervenciones o notificaciones que pudieran implementarse esta semana para contribuir a reducir el número de casos en el futuro.

En ese momento, Taco Bell había recibido una consulta de los medios de comunicación sobre algunos de sus locales en Michigan, según un correo electrónico enviado a la empresa por un funcionario de salud pública.

“Si bien fue tranquilizador saber que no habían recibido quejas y que su personal no reportaba casos de enfermedad, nuestras entrevistas epidemiológicas nos indican claramente que debemos seguir trabajando con Taco Bell”, escribió Sarah Lyon-Callo , epidemióloga estatal de Michigan.

Inicios de la diarrea explosiva

No está claro cómo se originó el brote ni cuándo comenzaron las conversaciones. Si bien los inicios de cualquier investigación de salud pública plantean interrogantes importantes, la situación de la ciclospora fue única debido a su magnitud y a la rapidez con que se propagó.

El 4 de julio, Michigan recomendó a las empresas y cocinas comerciales que manipulan productos agrícolas crudos que tomaran precauciones adicionales con la lechuga, las verduras de hoja verde y otros productos.

Dos días después, un equipo estatal de respuesta rápida reiteró una solicitud previa a Taco Bell para que entregara documentos, indicando que, debido al ritmo y al número de personas afectadas, se necesitaba la información “de manera oportuna para preservar la salud pública”.

Taco Bell se convirtió en el rostro público del brote de diarrea explosiva después de que un reportaje del 7 de julio mostrara carteles supuestamente colocados en algunos de sus restaurantes en Michigan, advirtiendo sobre la retirada de un ingrediente.

En ese momento, ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU, ni el Departamento de Salud de Michigan, ni Taco Bell habían anunciado ninguna retirada.

Diarrea explosiva afecta acciones de Taco Bell

Las acciones de Yum cayeron 2.9 por ciento el lunes. Taco Bell afirmó haber actuado con rapidez basándose en las directrices de Michigan.

“Por precaución, actuamos con rapidez para retirar voluntariamente los ingredientes potencialmente afectados de determinadas tiendas, de acuerdo con las directrices de Michigan”, declaró la compañía en un comunicado el lunes.

La cadena de comida mexicana no confirmó públicamente la medida hasta el 14 de julio, cuando anunció que había retirado “ciertos ingredientes” de algunos restaurantes como medida de precaución debido al brote de diarrea explosiva.

¿Cuántas personas se han infectado de ciclosporiasis?

Según los CDC, el brote de ciclosporiasis ha infectado a más de 6,707 personas en 45 estados. Si bien Michigan parece ser el epicentro, y dos personas con afecciones médicas preexistentes graves han fallecido allí, las autoridades estadounidenses están investigando múltiples brotes con diversas fuentes potenciales.

Las autoridades sanitarias federales no vincularon públicamente a Taco Bell con el brote hasta el 17 de julio, cuando aconsejaron a sus clientes evitar la lechuga rallada en establecimientos de cinco estados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) relacionó las enfermedades con la lechuga iceberg suministrada por el gigante agrícola Taylor Farms, que retiró del mercado los productos enviados a 27 estados . Taco Bell retiró la lechuga de Taylor Farms afectada de sus restaurantes.

La crisis de las lechugas

El departamento de salud de Michigan declaró el lunes que “la información apunta a la lechuga, los tomates y las cebollas como posibles fuentes de este brote, aunque no se pueden descartar otros alimentos. Comer en restaurantes Taco Bell también se identificó con frecuencia, aunque no exclusivamente”, indicó en un comunicado.

Las visitas a los restaurantes Taco Bell se vieron afectadas por el brote, aunque los ejecutivos de Yum dijeron la semana pasada que la caída de las ventas se ha “moderado sustancialmente” gracias a promociones como un burrito de 1 dólar bañado en salsa de enchilada y una “pizza mexicana” por el mismo precio.

Las acciones de Yum cayeron alrededor de un 4 por ciento en julio. Las acciones de otros restaurantes que sirven lechuga, como Sweetgreen, Cava Group y Chipotle Mexican Grill, también han bajado, a pesar de no estar vinculadas al brote.

La infección se produce al ingerir el parásito microscópico Cyclospora, generalmente a través de alimentos contaminados. Suele encontrarse en verduras de hoja verde como la lechuga, hierbas aromáticas y frambuesas.

¿Cómo se detecta la Cyclospora?

Es muy difícil detectar la Cyclospora porque el parásito no se puede reproducir en un laboratorio y, a menudo, los alimentos ya se han consumido cuando empiezan a aparecer los síntomas.

Los epidemiólogos deben basarse en entrevistas con los pacientes para determinar el origen de la contaminación. Según los documentos, para el 10 de julio, Michigan había realizado más de 700 entrevistas.

Las cifras federales de contagios van a la zaga de las de los departamentos de salud estatales debido a los retrasos en la notificación de casos.

Michigan, epicentro del brote en el Medio Oeste que ahora afecta a nueve estados, reportó más de 11 200 contagios y dos fallecimientos el lunes. Si bien los casos aumentan durante los cálidos meses de verano, normalmente se diagnostican menos de 100 casos al año en Estados Unidos.

El departamento de salud de Michigan informó que las dos personas fallecidas padecían afecciones preexistentes que probablemente se agravaron por la ciclosporiasis y la deshidratación.

Los síntomas de la infección incluyen náuseas, fatiga y diarrea acuosa intensa que puede durar hasta dos meses. Se trata con antibióticos comunes y cuidados de apoyo, incluyendo la administración de líquidos.