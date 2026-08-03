Patrulla de Tonalá deja los rondínes para un video de rap: Investigan quiénes permitieron la grabación

En el video se puede observar a un menor arriba de la patrulla presuntamente de la Comisaría de Tonalá.

La Comisaría de Tonalá en Jalisco informó que inició una investigación interna luego de que en redes sociales se difundiera un video musical en el que aparece una patrulla oficial utilizada durante la grabación de una canción de rap.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad instruyó a la Dirección de Asuntos Internos a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo fue utilizada la unidad oficial y determinar si existieron irregularidades.

La autoridad municipal precisó que, hasta el momento, no existe autorización para que una patrulla de la corporación sea empleada en actividades ajenas a las funciones de seguridad pública, como la producción de contenido audiovisual.

Asimismo, indicó que el procedimiento permitirá establecer si hubo responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos involucrados y, en su caso, aplicar las medidas previstas en la normativa vigente.

¿Qué dijo la Comisaría de Tonalá sobre el video con una patrulla?

De acuerdo con la información oficial, la corporación reiteró que las unidades policiales están destinadas exclusivamente a las tareas de seguridad pública y que cualquier uso distinto debe apegarse a las disposiciones internas.

La Comisaría añadió que, una vez concluida la investigación, se determinará si existieron conductas que contravengan los reglamentos municipales o la legislación aplicable en materia de seguridad pública en Jalisco.

Las autoridades también señalaron que el proceso estará a cargo del área de Asuntos Internos, instancia responsable de revisar el actuar del personal de la corporación cuando existen posibles incumplimientos a la normatividad.

Menor aparece en video de patrulla de Tonalá

En las imágenes difundidas en plataformas digitales también se observa a un menor de edad sobre la unidad policial y el número económico de la patrulla cubierto en la parte frontal.

La Comisaría de Tonalá no informó si existen personas identificadas como probables responsables ni dio a conocer un plazo para concluir la investigación.

Por ahora, sostuvo que el procedimiento interno continuará para esclarecer los hechos y determinar las acciones que correspondan conforme a la normativa aplicable.