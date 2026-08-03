México vs. Guatemala Sub-23 HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO al ‘Tri’ en Santo Domingo 2026?

México se juega su boleto a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FMF, Santo Domingo 2026).

La Selección Mexicana Sub-23 afronta este lunes un partido decisivo frente a Guatemala en el cierre del Grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo dirigido por Eduardo Arce depende de sí mismo para asegurar el pase a las semifinales, terminar la fase de grupos como líder del sector y mantenerse en la lucha por defender la medalla de oro conquistada en la edición anterior de los juegos.

México llega con cuatro puntos tras vencer a Venezuela y empatar con República Dominicana; Guatemala está eliminada después de perder sus dos primeros compromisos, por lo que quiere despedirse del torneo con una victoria.

México vs. Guatemala Sub-23 HOY: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre México y Guatemala Sub-23 corresponde a la Jornada 3 de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. A continuación, todos los detalles:

Partido: México vs. Guatemala Sub-23

México vs. Guatemala Sub-23 Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026

Lunes 3 de agosto de 2026 Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Cibao, Santo Domingo (República Dominicana)

Estadio Cibao, Santo Domingo (República Dominicana) Transmisión: Fox Sports México, Claro Sports, Imagen Televisión y AYM Sports

¿Qué necesita México para avanzar a las semifinales y cómo llegan ambos equipos?

La Selección Mexicana depende únicamente de su resultado para continuar en la pelea por las medallas. Una victoria sobre Guatemala le asegura el liderato del Grupo A y el boleto directo a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El panorama cambia si el encuentro termina empatado. En ese escenario, el conjunto dirigido por el entrenador mexicano Eduardo Arce tendrá que esperar el resultado entre República Dominicana y Venezuela para conocer su posición final en el grupo. Una derrota también podría dejarlo fuera de la siguiente ronda.

México inició el torneo con un triunfo por 1-0 sobre Venezuela. El único gol del encuentro llegó en los minutos finales gracias a Joaquín Moxica, delantero del Atlante, quien aprovechó un tiro de esquina para darle los primeros tres puntos al Tricolor.

En la segunda jornada, el representativo nacional tuvo que venir de atrás frente a República Dominicana. Después de recibir el primer gol del partido, el equipo encontró el empate por conducto de Jonathan Pérez, atacante de Chivas, quien marcó de cabeza para rescatar el 1-1 y mantener el invicto.

Con esos resultados, el Tricolor suma cuatro unidades y llega a la última fecha como líder del Grupo A, aunque todavía sin la clasificación asegurada. El duelo frente a Guatemala representa la oportunidad de corregir el funcionamiento mostrado en su compromiso más reciente y asegurar el pase sin depender de otros resultados.

La selección menor de Guatemala afronta el encuentro en un escenario distinto. El conjunto chapín perdió 1-0 frente a República Dominicana y posteriormente cayó 3-1 contra Venezuela, resultados que terminaron con sus aspiraciones de avanzar. Sin presión en la tabla, buscará cerrar su participación con una actuación competitiva y despedirse del torneo con puntos.

México vs. Guatemala Sub-23: posibles alineaciones

Este es el proble cuardo de México Sub-23 para el encuentro:

Camacho

Velázquez

Pérez

Navarrete

Aceves

Téllez

García

Fava

Vázquez

Serrato

Moxica

Así podría formar Guatemala Sub-23 esta tarde: