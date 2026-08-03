Exportaciones de Pemex se ‘disparan’ a 565 mil barriles en junio; es su mayor salto en 8 años

El precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 82 dólares en junio, una situación que fue aprovechada por la empresa.

Las exportaciones de petróleo ascendieron a 565.6 mil barriles diarios durante junio, lo que representó un incremento anual de 23.5 por ciento, su mayor crecimiento en los últimos ocho años, de acuerdo con el reporte operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un entorno en el que los precios del petróleo se ‘dispararon’ por la guerra entre EU e Irán, Pemex aprovechó para cortar una racha de 14 meses consecutivos de caídas en las exportaciones petroleras.

Pemex logró captar 1 mil 392 millones de dólares en ventas durante junio, lo que representó un aumento de 61.6 por ciento respecto al mismo mes, pero de 2025.

Pemex ligó así cuatro meses consecutivos con ingresos petroleros por arriba de los mil millones de dólares, gracias a los altos precios del petróleo derivados de la guerra en Medio Oriente.

En febrero, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se ubicó en 67.62 dólares por barril; en marzo subió a 89.03 dólares; en abril, 87.59 dólares; en mayo, 98.63 dólares, y en junio, 82.05 dólares.

¿Qué tipo de crudo vendió más Pemex al extranjero?

64.5 por ciento de las ventas petroleras fueron crudo maya, seguido de Istmo (19.8 por ciento) y Olmeca (15.7 por ciento). El crudo zapoteco no se vende al extranjero desde agosto de 2025.

Pemex no detalla los países a los que vende petróleo, solo menciona las áreas geográficas con las que comercializa. 37.9 por ciento de los barriles vendidos en junio fueron enviados a Europa; 33.6 por ciento a América, y 28.6 por ciento restante a países de Asia.

Petróleos Mexicanos añadió que logró producir 1 millón 665 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos durante junio, lo que significó un incremento de 2.3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

De esta forma, la petrolera dirigida por Juan Carlos Carpio logró hilar siete meses consecutivos de incrementos en la producción petrolera, luego de una mala racha de 23 meses consecutivos de caídas en la producción entre enero de 2024 y noviembre de 2025.

Pérdidas de crudo y condensados alcanzan 33 mmdp en el primer semestre

La producción de crudo y condensados en México registró un desbalance durante el primer semestre del año que derivó en un faltante acumulado de 23.3 millones de barriles, cuyo valor de mercado asciende a alrededor de 33 mil millones de pesos, de acuerdo con un análisis elaborado por Francisco Barnés de Castro, excomisionado de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Las cifras muestran que entre enero y junio la producción promedio fue de 1 millón 655 mil barriles diarios, mientras que el Sistema Nacional de Refinación procesó 1 millón 74 mil barriles diarios, y las exportaciones promediaron 453 mil barriles diarios.

Al sumar el petróleo destinado a refinación y el enviado al exterior, el balance arroja un faltante promedio de 129 mil barriles diarios durante el semestre.

El desbalance se acentuó entre el primer y el segundo trimestre. “Durante los primeros tres meses del año, el faltante fue de 106 mil barriles diarios, equivalente a 9.6 millones de barriles. Para el segundo trimestre, la cifra aumentó a 151 mil barriles diarios, o 13.8 millones de barriles”, indicó el especialista.

Con un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 80.16 dólares por barril, Barnés de Castro estimó que el valor del crudo faltante durante los primeros seis meses del año asciende a mil 870 millones de dólares. Considerando un tipo de cambio promedio de 17.50 pesos por dólar, el monto equivale a aproximadamente 32 mil 700 millones de pesos.

El especialista subrayó la magnitud de esta cifra al compararla con la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas. Señaló que el valor del crudo faltante, cercano a 33 mil millones de pesos, resulta similar a los 42 mil millones de pesos obtenidos por el Gobierno Federal por este concepto durante el mismo periodo.

Pemex ha manifestado que el balance volumétrico debe considerar no solo el crudo que se procesó y se exportó, sino el volumen total enviado al Sistema Nacional de Refinación y a los puntos de exportación.