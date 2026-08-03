Sonora lidera el crecimiento del campo en el norte del país: Durazo

Sonora registró un crecimiento anual de 12.6 por ciento en las actividades primarias durante el primer trimestre de 2026, resultado que confirma el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum al campo sonorense y el impacto de las acciones impulsadas por la administración estatal para fortalecer a las y los productores del estado, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el mandatario estatal destacó que este crecimiento corresponde a las actividades de agricultura, cría y manejo de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, lo que permitió a Sonora ubicarse en el primer lugar entre los estados de la región norte del país en este indicador.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que este resultado muestra una tendencia positiva en el desempeño del sector primario, al mantenerse una trayectoria ascendente respecto al tercer trimestre de 2025, cuando el crecimiento fue de 1.4 por ciento, y al cuarto trimestre del mismo año, cuando alcanzó 9.0 por ciento, hasta llegar al 12.6 por ciento registrado en el primer trimestre de 2026.

Asimismo, destacó que estos indicadores son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Sonora y las y los productores, mediante programas de apoyo al campo, obras hidroagrícolas, financiamiento y acciones orientadas a fortalecer la productividad y competitividad del sector agropecuario.

Además, se prevé que el sector registre mayor crecimiento en los próximos meses con la apertura de las exportaciones ganaderas por la frontera de Agua Prieta, gracias a las gestiones del gobernador Alfonso Durazo, anunciada para el próximo 24 de agosto, convirtiendo a Sonora en la primera entidad en reactivar esta actividad.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró que su administración continuará impulsando políticas públicas e inversiones estratégicas para consolidar a Sonora como una potencia agroalimentaria, generando más oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias que viven del campo.