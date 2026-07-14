Durazo convierte a Sonora en destino internacional de cruceros con 15 próximos arribos a Guaymas

De los 15 arribos confirmados entre 2026 y 2029, 14 serán de la línea Holland America Line y una de Crystal Cruises, arribo de lujo con el Crystal Serenity.

Gracias a la estrategia de promoción turística impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora fortalece su presencia en el mercado internacional de cruceros con la confirmación de 15 arribos a Guaymas-San Carlos entre 2026 y 2029, consolidando al estado como un destino competitivo y atractivo para las principales navieras del mundo.

El mandatario estatal destacó que con las gestiones realizadas para la llegada de tres cruceros al puerto desde 2023, se suman 15 nuevas escalas confirmadas, de las cuales nueve corresponden a nuevas programaciones y seis ya formaban parte de los itinerarios de las navieras, reflejando la confianza de la industria en el destino sonorense.

“Una de las etapas que ya tenemos del puerto es precisamente la terminal de cruceros, gracias a ello, el Puerto de Guaymas puede ya recibir cruceros como cualquier parte, en las ciudades más importantes del mundo”, expresó.

Con estos arribos se estiman 28 mil 844 pasajeros y visitantes beneficiando directamente a restaurantes, operadores turísticos, transportistas, comercios y prestadores de servicios de Guaymas y San Carlos.

El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, explicó que la estrategia encabezada por el gobernador Durazo también contempla fortalecer la promoción internacional del estado y mantener negociaciones con nuevas líneas navieras como Ponant, Princess Cruises y Silversea Cruises, con el propósito de ampliar la oferta turística y consolidar a Guaymas-San Carlos como una escala permanente en los principales itinerarios del Golfo de California.

De los 15 arribos confirmados entre 2026 y 2029, 14 serán de la línea Holland America Line y una de Crystal Cruises, arribo de lujo con el Crystal Serenity.

Durante la presente administración se ha reactivado la promoción internacional del puerto mediante la participación en los principales encuentros de la industria de cruceros y el fortalecimiento de la coordinación con autoridades portuarias, marítimas y el sector turístico, acciones que hoy se traducen en más visitantes, mayor actividad económica y nuevas oportunidades para las familias sonorenses.