Sonora es líder nacional en transformación digital: Gobernador Alfonso Durazo

Sonora se posiciona como líder nacional en materia de transformación digital, al alcanzar el primer lugar del país en el Decálogo de Política Digital 2025, elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP), esto, gracias al compromiso del Gobierno de Sonora con la innovación tecnológica, la simplificación administrativa y la construcción de un gobierno más eficiente, cercano y accesible para la ciudadanía, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Este avance, informó el mandatario estatal, también ha sido reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que destaca a Sonora como un modelo de transformación institucional, tecnológica y operativa, resultado de una estrategia integral orientada a mejorar los servicios públicos mediante el uso de herramientas digitales.

Sonora, explicó, también lidera a nivel nacional en acceso y uso de internet, una condición fundamental para garantizar que más personas puedan beneficiarse de los servicios digitales impulsados por la actual administración estatal.

“Como pueden ver hay un avance importante en materia de transformación digital. Esto comenzó con la firma de convenio que firmamos en su momento con la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Fue la primera visita que hizo a Sonora y nos trasladó gratuitamente todo el software desarrollado en la Ciudad de México para su digitalización, entonces me da muchísimo gusto que ese convenio que firmamos en ese tiempo con ella, de ahora estos resultados”, comentó el gobernador Durazo.

Entre las acciones más relevantes destacan la aprobación de la Ley de Gobierno Digital en 2023 y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en 2025, instrumentos que han permitido acelerar la modernización gubernamental y fortalecer la atención ciudadana.

Como resultado de estos esfuerzos, el Gobierno de Sonora ha logrado una reducción histórica de trámites, pasando de casi mil procesos administrativos a únicamente 321, lo que representa una importante simplificación para la población.

Actualmente, más de 130 trámites pueden realizarse de manera completamente digital, y se proyecta cerrar el presente año con un avance del 60 por ciento en la digitalización total de los servicios gubernamentales.

Una de las principales herramientas de esta transformación es la aplicación Sonora Digital, que permite a las y los ciudadanos realizar desde su dispositivo móvil trámites como la revalidación de licencias, pagos vehiculares, obtención de actas de nacimiento y otros servicios de manera rápida, segura y sin necesidad de acudir a oficinas gubernamentales.

A la fecha, la plataforma registra más de 180 mil usuarios, mientras que en Sonora se han creado más de 600 mil cuentas activas de Llave MX, consolidando un ecosistema digital que facilita la interacción entre gobierno y ciudadanía.