Gobernador Durazo, SCJN y Sader consolidan justicia histórica para el Pueblo Yaqui

Vícam, Sonora; 22 de mayo de 2026.- Con una agenda enfocada en atención directa a las demandas históricas de justicia del Pueblo Yaqui, el gobernador Alfonso Durazo Montaño en compañía del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, encabezó una jornada de trabajo en Vícam Pueblo, donde se consolidaron acciones históricas en favor de las comunidades indígenas.

Durante la visita a Vícam Pueblo, el mandatario estatal destacó que actualmente se han destinado más de 18 mil 356 millones de pesos en coordinación con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en acciones de infraestructura hídrica, agua, territorio y educación, como parte de un proceso integral de reparación para las comunidades yaquis. Entre los avances más relevantes sobresale la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia, incluido el quinto decreto correspondiente a 239 hectáreas del Rancho La Matanza, consolidado en Bahía de Lobos.

“Aún y cuando los planes de justicia son de carácter federal, reitero ante las autoridades de la nación Yaqui, del pueblo Yaqui, el compromiso del gobierno del estado de continuar sumando nuestro esfuerzo, sin regateo alguno, para entregar los mejores resultados del segundo piso de la Cuarta Transformación en territorio Yaqui”, subrayó el gobernador Durazo

En la reunión con el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y autoridades tradicionales yaquis, se fortaleció el diálogo institucional y el acceso pleno a la justicia para los pueblos originarios.

El gobernador Durazo subrayó que el Plan de Justicia no solo contempla la recuperación territorial, sino también obras prioritarias para garantizar el derecho humano al agua mediante proyectos estratégicos como el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018, acciones que buscan mejorar las condiciones de vida y fortalecer el desarrollo de las comunidades.

Posteriormente, Alfonso Durazo inauguró la casa del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), oficina que brindará asesoría jurídica intercultural para comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar una defensa efectiva de los derechos humanos y promover un sistema de justicia más incluyente y equitativo.

Ahí, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseveró que este módulo fortalecerá las labores de defensa, análisis y vinculación con la universidad, acercando servicios jurídicos especializados a las comunidades indígenas y consolidando un modelo de atención con enfoque intercultural.

“Nuestra defensoría pública es una defensoría profesional de calidad, que no le pide nada a un despacho privado. Les pido que se acerquen a la defensoria que trabajen con ellos, que construyan”, señaló.

En el marco de las actividades también se realizó la presentación del Mariachi de la Universidad del Pueblo Yaqui y de las danzas tradicionales del Venado y Pajkola, expresiones culturales que reflejan la identidad, historia y resistencia del pueblo yoeme.

En las actividades en territorio Yaqui participaron autoridades federales, estatales y tradicionales, entre ellas el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el director general del INPI, Adelfo Regino Montes; Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Efraín Morales López, director general de la Conagua; Aaron Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua; Juan González Alvarado, delegado de Sader en Sonora, así como gobernadores tradicionales, estudiantes, docentes y representantes comunitarios, reafirmando el compromiso institucional con la justicia social y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios.