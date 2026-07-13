Así es Baby’O, el mítico bar de Acapulco donde Memo Ochoa festejó su cumpleaños tras el Mundial

Tras terminar su participación en el Mundial 2026, Memo Ochoa celebró su cumpleaños 41 y lo hizo por todo lo grande: en Baby’O, la discoteca favorita de Luis Miguel en Acapulco.

Mediante redes sociales, la cuenta del club nocturno Baby’O reveló el momento en que felicitaron al portero mexicano: en las pantallas pusieron algunas de las atajadas más recordadas de ‘Paco Memo’ en el Mundial de Brasil 2014 mientras le acercaban un pedazo de pastel con velita.

En la mesa de Ochoa, quien estaba junto a su esposa Karla Mora, se aprecia una botella de licor de hierbas Jägermeister, una lata de Coca-Cola Zero, algunas latas de Red-Bull y unas botellas de agua simple.

“Olé, olé, olé, olé, Memo... Memo”, corearon algunos de los asistentes, quienes sacaron sus teléfonos para grabar el emotivo momento.

¿Cómo es Baby’O, el mítico bar de Acapulco donde Ochoa celebró su cumpleaños?

Ubicado en Av. Costera Miguel Alemán 22 en Costa Azul, Acapulco (Guerrero), Baby’O es un club nocturno inspirado en Studio 54 que fue fundado en 1976 por dos jóvenes de entonces 18 años —Eduardo Césarman y Rafael Villafañe— y se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El nombre del lugar proviene del título de una canción de del actor y cantante Dean Martin.

Se trata de un sitio de muy alta demanda con capacidad para 700 personas para el que regularmente se requiere reservaciones y que, en su momento, era uno de los antros más exclusivos del país, en donde se congregaban con frecuencia empresarios, artistas, deportistas y políticos.

El diseño interior emula a una cueva de lujo, con una atmósfera envolvente en tenues luces azules y moradas, una pista al centro del lugar rodeada por mesas y salas VIP en varios niveles y con detalles en terciopelo, madera y otras elegantes decoraciones.

En su momento había un muy riguroso código de vestimenta, y de hecho aún se solicita a los asistentes que no lleguen en sandalias, shorts, ropa de playa o demasiado deportiva, sino con un estilo de elegancia casual.

El menú se distingue por contar con una selección de bebidas premium, coctelería, cervezas y vinos, botanas ligeras y opciones de desayuno al amanecer. El consumo promedio por persona es de $1,000 a $2,000 pesos.

En cuanto a la música, los DJ cuentan con mezclas que incluyen clásicos de los años 80, pop moderno y algunos éxitos latinos.

Baby'O es uno de los antros más populares del país (Foto: Cuartoscuro). (Carlos Alberto Carbajal)

Baby’O, el antro favorito de Luis Miguel que fue frecuentado por celebridades

Aunque al principio los dueños batallaron por la poca afluencia, todo cambió en el verano de 1977 gracias a la presencia de muchos turistas extranjeros: “Un día dijimos ‘vamos a hacer un reventón puro, a emborracharlos, a mojarlos en el jacuzzi’. Cerramos puertas y advertimos: ‘nadie sale hasta las seis de la mañana’”, dijo Césarman a la revista Quién.

El antro es conocido como uno de los lugares favoritos del cantante Luis Miguel: “venía muy seguido”, dijo a EFE en 2017 Carlos Hernández, entonces gerente de mercadotecnia del establecimiento. El establecimiento además ha sido visitado por personalidades de talla internacional como Geena Davis, Tony Curtis, Julio Iglesias, Sylvester Stallone, Bono, Elizabeth Taylor, Michael Jordan, entre otras.

Pero también por personalidades del crimen organizado. Uno de ellos fue Édgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’, quien “se hizo cliente VIP de (...) la legendaria discoteca” de acuerdo con el libro de Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández.

En 2021, mientras el sitio estaba cerrado por la pandemia, Beby’O se incendió provocando la intoxicación de un empleado y daños materiales; en 2023, el sitio sufrió daños por los estragos del huracán ‘Otis’ pero eventualmente reabrió para volver a recibir visitas.