¿Luis Miguel está hospitalizado por cirugía en EU? Lo que sabemos de la salud de ‘El Sol’

Los reportes sobre la salud de Luis Miguel han generado versiones encontradas, mientras el cantante no ha emitido información oficial sobre su estado. (Foto: Cuartoscuro.com)

El cantante Luis Miguel, tan público desde que era niño y cantaba para presidentes, suele ser muy hermético sobre temas como su salud y otros aspectos de su vida privada, por lo cual es el blanco de constantes especulaciones. Esta vez está en boca de la prensa española por una supuesta cirugía.

Todo comenzó porque la revista Semana dedicó su edición impresa de este miércoles a una exclusiva que afirma la hospitalización de Luis Miguel en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde se recuperaría de una intervención quirúrgica realizada hace dos semanas.

Jorge Borrajo, director de Semana, dijo en el programa El tiempo justo (Telecinco) que ‘El Sol de México’ sigue bajo observación: “La operación y la recuperación están siendo muy favorable. De hecho, está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial (...) se plantean darle de alta en los próximos días”.

La salud de Luis Miguel volvió a generar especulaciones luego de versiones encontradas sobre una posible hospitalización en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

A las versiones difundidas por Semana se suman reportes contradictorios. La periodista Beatriz Cortázar reveló en Antena 3 que consultó fuentes de confianza en México, las cuales le indicaron que Luis Miguel se encuentra en el país por motivos de trabajo. Aunque dichas fuentes no confirmaron ni desmintieron una hospitalización previa, aseguraron que actualmente no está ingresado en un hospital.

La comunicadora también señaló que esas mismas fuentes ubicaron a Paloma Cuevas en Madrid, una versión distinta a la publicada por Semana, que sostiene que la empresaria ha acompañado al cantante durante su recuperación en Nueva York.

Hasta ahora, y como es costumbre, ni Luis Miguel ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre la supuesta operación o su estado de salud.

Los constantes rumores por la salud de Luis Miguel

La información surge semanas después de que circularon versiones sobre una supuesta hospitalización del cantante Luis Miguel. El pasado mayo, programas de espectáculos reportaron que el cantante habría sido ingresado en el Hospital Mount Sinai debido a posibles problemas cardíacos. Para pasar desapercibido, se dijo que usó el apellido de su mamá.

El programa El Gordo y La Flaca aseguró entonces que el artista se encontraba bajo observación médica. Posteriormente, la colaboradora Gelena Solano afirmó que, tras comunicarse con el hospital: “Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta”.

En ese entonces, fuentes cercanas al cantante dijeron a la revista Quién que eran falsas las versiones sobre una hospitalización.

Luis Miguel vuelve a ser tema de conversación tras nuevas publicaciones sobre su salud y una presunta intervención médica en Nueva York. (Foto: Cuaroscuro.com). (Mario Jasso)

¿Qué problemas de salud ha tenido Luis Miguel?

A lo largo de su carrera, Luis Miguel ha enfrentado diversos problemas médicos que en algunos momentos afectaron sus actividades profesionales.

Uno de los padecimientos más conocidos fue el tinnitus, una afección auditiva que provoca zumbidos persistentes en los oídos. En 2015, el cantante canceló varias presentaciones debido a este problema de salud.

También se han reportado episodios de faringitis, inflamación de las cuerdas vocales y problemas respiratorios que llegaron a afectar algunas actuaciones durante sus giras internacionales.

Durante una presentación en Chile fue diagnosticado con faringitis, aunque mantuvo los compromisos programados. Asimismo, en distintas etapas de su trayectoria recibió atención médica relacionada con el desgaste físico derivado de la actividad profesional.

En octubre de 2024 trascendió que el cantante dio positivo a Covid-19, por lo que permaneció en reposo mientras seguía tratamiento médico.