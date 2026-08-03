Morena frena convocatoria para elegir a candidatos a diputaciones y alcaldías: ¿Cuál es la nueva fecha?

Citlalli Hernández informó que el registro para coordinaciones distritales y municipales no iniciará este 3 de agosto (Foto: Cuartoscuro)

La convocatoria para el registro de aspirantes a las diputaciones y a las alcaldías de Morena, fue pospuesta y ya no se publicará este 3 de agosto, como estaba previsto inicialmente.

Durante una transmisión en vivo, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que el partido modificó el calendario de su proceso interno y adelantó que la convocatoria se emitirá hacia finales de agosto.

Estos cargos forman parte del proceso mediante el cual el partido definirá a quienes buscarán las diputaciones federales y las presidencias municipales en la elección de 2027.

La dirigente explicó que el ajuste fue acordado en esta nueva etapa de organización de los procesos internos y precisó que este lunes no habrá apertura de registros ni publicación de la convocatoria correspondiente.

Morena mantiene proceso para coordinaciones estatales

Hernández señaló que el proceso para elegir a las coordinaciones estatales de defensa de la transformación continúa conforme al calendario previsto.

Indicó que casi 300 personas se registraron para participar y que la Comisión Nacional de Elecciones sigue entrevistando a los aspirantes antes de concluir la etapa de evaluación.

Añadió que todavía faltan varios bloques de entrevistas y aseguró que las personas pendientes serán convocadas en los próximos días como parte de la recta final del procedimiento.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones explicó que la decisión de aplazar la convocatoria para los ámbitos distrital y municipal busca contar con más tiempo para revisar los perfiles que participarán en los procesos internos.

También reiteró que, en la definición de las coordinaciones estatales de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, Morena aplicará el principio de paridad de género. Explicó que, si el resultado de las encuestas arroja un número menor de mujeres seleccionadas, el partido realizará los ajustes correspondientes para garantizar ese criterio.

Convocatoria para procesos locales será en septiembre

Además del cambio para las coordinaciones distritales federales y municipales, Hernández informó que la convocatoria para las coordinaciones distritales locales también fue reprogramada y se publicará durante septiembre.

Finalmente, llamó a la militancia a respaldar los resultados de los procesos internos una vez que concluyan las evaluaciones y reiteró que Morena no aceptará perfiles con antecedentes que representen un agravio para el movimiento o que enfrenten problemas con la justicia.