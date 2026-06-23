Morena ‘calienta motores’ para 2027: ¿Quiénes son los candidatos a coordinadores y gobernadores?

Nora Ruvalcaba, se registró por el estado de Aguascalientes a la Coordinación Estatal en defensa de la Transformación y Soberanía Nacional durante el primer día de registro de aspirantes en el World Trade Center. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

Contra sus propias reglas aprobadas, en el inicio del registro de aspirantes a “coordinadores estatales” de la ‘4T’ y futuros candidatos a los gobiernos de los 17 estados donde habrá comicios el año próximo se anotaron desde sobrinos de gobernadoras hasta senadoras sin licencia autorizada por el Congreso.

Sobrino de Layda Sansores va por Campeche pese a nepotismo

En la jornada del lunes fue turno de los aspirantes a Campeche, Aguascalientes, Baja California Sur y Baja California. La sorpresa fue el registro de Gerardo Sánchez Sansores, por el PT por Campeche, quien es sobrino de la gobernadora Layda Sansores, y que dijo que su trámite no va contra la regla morenista del nepotismo, porque lo abanderaría el PT.

Argumentó que prácticamente no tiene comunicación con su tía, y que sólo mantienen “un cariño familiar, pero no una relación institucional”. También se inscribió el diputado local campechano Carlos Enrique Ucán Yam.

Senadora sin licencia causa polémica por anotarse como candidata

La senadora de Morena por Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, acudió a registrarse sin licencia aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, y aunque admitió que es contra las reglas, comentó que eso no le da ventajas y es la Comisión Nacional de Elecciones la que va a decidir, porque su licencia se aprobará hasta este martes.

¿Quiénes son los candidatos de Morena a las gubernaturas 2027?

Por el mismo estado se anotó Ricardo Rodríguez, extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y exaspirante a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la exdiputada federal trans, Salma Luévano, y la diputada local del PVEM, Jenny Janet López.

También figura Manuel Cota Cárdenas, por BCS, del PVEM, hijo del exgobernador Manuel Cota Montaño, exdirector de la defraudada agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Por el mismo estado se anotó Cristian Agúndez, por el PT, hijo del exgobernador del PRD en su estado, Narciso Agúndez Montaño, así como Saúl González Núñez, actual secretario de Gobierno del estado con licencia.

Por Baja California se anotaron el expriista y hoy diputado federal de Morena Fernando Castro Trenti; el senador Armando Ayala; el activista morenista Joel Anselmo Jiménez; el exsecretario de Gobierno, Alfredo Álvarez; el diputado local con licencia Jorge Ramos, del PVEM; el alcalde de Tijuana con licencia, Ismael Burgueño; la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, por el PT, acompañada por el exgobernador morenista, Jaime Bonilla; la diputada federal con licencia Evangelina Moreno; la senadora con licencia Julieta Ramírez, y el exdelegado del Bienestar, Jesús Alejandro Ruiz.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dijo que “nada se decidirá por dedazo, amiguismos, ni de cuates y no habrá conflicto interno”.

Aunque hasta el cierre de esta edición no se había dado un corte de todos los registrados, incluidos los que lo hicieron de manera digital, de manera presencial acudió alrededor de una veintena al World Trade Center, donde hoy podrán registrarse los aspirantes a Chihuahua, Colima y Guerrero.