¡Que siga la fiesta! Conciertos en el FIFA Fan Fest de la CDMX para las semifinales del Mundial

El FIFA Fan Fest programó dos conciertos, uno para cada una de las semifinales. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

El Mundial 2026 entra en su recta final y el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México prepara un par de jornadas con música en vivo para seguir la fiesta futbolera.

Además de transmitir los siguientes encuentros del torneo, el recinto cuenta con dos conciertos para que los aficionados disfruten después de los partidos de las semifinales del Mundial.

Los encuentros entre Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina definen a las selecciones que avanzarán a la gran final de la Copa del Mundo, mientras que el Zócalo capitalino ofrece actividades especiales para quienes sigan la jornada desde el corazón de la ciudad.

El FIFA Fan Fest tiene presentaciones musicales para las semifinales del Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué conciertos habrá en el FIFA Fan Fest de la CDMX durante las semifinales?

De acuerdo con la programación oficial del FIFA Fan Fest, el escenario recibe a un representante del regional mexicano y a una banda de rock indie.

El martes 14 de julio, al término de la semifinal entre Francia y España, se presenta Fernando Corona a las 15:30 horas.

Para el miércoles 15 de julio, el grupo Los Insensibles ofrece un concierto después del duelo entre la selección de Inglaterra y la Argentina de Lionel Messi. Aunque la organización no ha confirmado el horario exacto, informó que la presentación comienza una vez concluido el encuentro.

¿Quién es Fernando Corona?

Fernando Corona es un cantante y compositor mexicano que comenzó su carrera en 2014 tras participar en programas de TV para el canal de Univisión.

Posteriormente firmó con Warner Music Latina, sello con el que lanzó el sencillo 'Llueve en mi cama’, tema que logró posicionarse en Estados Unidos.

Después decidió regresar a México para impulsar su carrera y lanzó 'Vato imperfecto’, canción escrita junto al compositor Horacio Palencia y una de las más representativas de su trayectoria musical hasta el momento.

¿Quiénes son Los Insensibles?

Los Insensibles es una banda mexicana de rock indie que debutó en 2025 con su primer tema.

Hasta ahora cuenta con dos sencillos publicados: 'The Engine Is On’, que mezcla sonidos del new wave con influencias del rock y un estilo melancólico, y 'El ascensor’, tema estrenado también en 2025.

¿Cuáles son los horarios del FIFA Fan Fest para las semifinales?

La FIFA confirmó que el Fan Fest del Zócalo de la CDMX abre sus puertas en los siguientes horarios durante las semifinales:

Martes 14 de julio

11:00 a 15:30 horas.

Miércoles 15 de julio

11:00 a 15:30 horas.

¿Cuándo y a qué hora son las semifinales del Mundial 2026?

La primera semifinal enfrenta a Francia y España el martes 14 de julio. El partido comienza a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Un día después es el turno de Inglaterra y Argentina, encuentro en el que Lionel Messi busca conducir nuevamente a la Albiceleste hacia una final mundialista. El silbatazo inicial también está programado para las 13:00 horas. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver las semifinales del Mundial 2026?

Los partidos de la Copa del Mundo perteneciente a las semifinales pueden seguirse en vivo a través de las siguientes señales: