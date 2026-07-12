Con tamales poblanos y birria: El exclusivo menú en palco VIP del Mundial 2026

Tamales protagonizan platos fuertes en el Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

¡La comida mexicana también es protagonista del Mundial 2026! Aunque el país ya se despidió del torneo, sigue presente en varios aspectos, uno de ellos: los menús en los palcos VIP.

Y es que el SoFi Stadium —conocido como Estadio Los Ángeles para efectos del Mundial—, ofreció nada menos que un tamal poblano como parte de su menú de lujo en el VIP Lounge durante el España vs. Bélgica por los cuartos de final del torneo.

¡Con tamalitos de chile poblano y birria! Este es el menú VIP de Los Ángeles en el Mundial 2026

De acuerdo con información de la FIFA, la empresa OnLocation —encargada de los servicios Hospitaliuty para el Mundial— ofrece como parte de algunos de sus servicios “gastronomía exquisita inspirada en sabores locales” y, desde luego, la comida mexicana tiene una gran presencia en California.

Entre el menú gourmet del partido revelado por ESPN, además de pork belly y un quiche de begetales asados, ofrecieron un tamal poblano con queso acompañado con birria, queso cotija y salsa verde:

Pancita de cerdo glaseada (Sticky Pork Belly): Acompañada de gajos de papa crujientes, chile Fresno en escabeche, huevo tierno (poche o término medio) y chalotas fritas.

Acompañada de gajos de papa crujientes, chile Fresno en escabeche, huevo tierno (poche o término medio) y chalotas fritas. Tamal de chile poblano y queso: Acompañado de birria, queso cotija y salsa verde.

Acompañado de birria, queso cotija y salsa verde. Quiche de vegetales asados: Acompañado de una ensalada de escarola (frisée) y hierbas finas.

Para quienes tuvieran un antojito, el menú también contaba con algunos snacks o bocadillos:

Crudité de vegetales de verano: Con hummus Sabra.

Con hummus Sabra. Puré de alubias blancas (frijoles blancos): Acompañado de pimientos asados, aceitunas, cebolla morada, queso feta y pan pita.

El menú también constó de unas entradas o aperitivos:

Ensalada de langosta Tom Kha: Con bok choy (col china), hongos hon shimeji, albahaca tailandesa, cilantro y vinagreta de coco y limoncillo (zacate limón).

Con bok choy (col china), hongos hon shimeji, albahaca tailandesa, cilantro y vinagreta de coco y limoncillo (zacate limón). Betabeles (remolachas) y zanahorias asadas: Con hinojo tatemado/chamuscado, frijoles blancos cremosos (butter beans), queso cheddar añejo y miel de tomillo.

Entre las especialidades, ofrecieron selecciones de embutidos, costillas al pastor, pan pizza e, incluiso, caviar:

Carnes frías (curadas) y quesos: Selección de embutidos y quesos variados.

Selección de embutidos y quesos variados. Costillas de cerdo al pastor: Acompañadas de un relish (aderezo picadito) de piña.

Acompañadas de un (aderezo picadito) de piña. Flatbread (Pan plano estilo pizza): Con speck (jamón curado y ahumado), aceitunas Castelvetrano, queso Mahón y arúgula.

Con speck (jamón curado y ahumado), aceitunas Castelvetrano, queso Mahón y arúgula. Caviar: Servido con papas fritas de bolsa estilo artesanal (Lay’s Kettle Cooked), caviar Kaluga y crema fresca (crème fraîche) con cebollín.

Y para los antojadizos de algo ‘dulcecito’ o unas frutas, también hubo una selección con frutas, tarta italiana (crostata) o croissants:

Frutas y bayas del mercado: Selección local de temporada.

Selección local de temporada. Crostata de frutos de hueso: Masa de pay (pastel) hojaldrada con la mejor selección de frutos de hueso de la temporada (como duraznos, ciruelas o albaricoques).

Masa de pay (pastel) hojaldrada con la mejor selección de frutos de hueso de la temporada (como duraznos, ciruelas o albaricoques). Croissant de Matcha: Cuernito aromatizado con té verde matcha.

De refrescos, cervezas a tragos de lujo: El menú VIP de bebidas en el Mundial 2026

La carta de bebidas cuenta con una selección desde refrescos, aguas embotelladas con y sin gas, pasando por cervezas; destilados como ginebra, vodka, tequila o ron; una amplia selección de vinos y coctelería especial.

Soft Drinks (Refrescos / Bebidas sin alcohol):

Coca-Cola / Diet Coke / Coca-Cola Zero Sugar / Sprite

Smartwater (Agua embotellada)

Dasani Sparkling Water (Agua con gas)

Beer (Cerveza):

Michelob ULTRA

Michelob ULTRA Zero 0.0% (Sin alcohol)

Golden Road Mango Cart (Cerveza artesanal de trigo con sabor a mango)

Stella Artois

Estrella Jalisco

Spirits (Destilados / Licores)

Vodka Ketel One

Ginebra Tanqueray No. Ten

Tequila Casamigos Reposado

Ron Zacapa No. 23

Bourbon Bulleit (Whiskey americano)

Specialty Beverages (Bebidas de la Casa / Especialidades)

Paloma de Pasión: Fruta de la pasión (maracuyá), toronja roja, lima persa, naranja Valencia, jalapeño, agave, agua de San Pellegrino ( Topo Chico Club Soda ) y borde con Tajín.

Fruta de la pasión (maracuyá), toronja roja, lima persa, naranja Valencia, jalapeño, agave, agua de San Pellegrino ( ) y borde con Tajín. Piña Faux-Lada (Piña Colada “Falsa” o sin alcohol): Jugo de piña prensado en frío, agua de coco y Sprite.

Jugo de piña prensado en frío, agua de coco y Sprite. Faux Love of the Game (Falso Amor al Juego): Vodka Ketel One, jarabe de lavanda hecho en casa y mezcla agridulce (sour mix).

Wine (Vinos)