Violencia en Ecuador: Asesinan a tiros a un hermano del narcotraficante ‘Fito’, líder de ‘Los Choneros’

Uno de los hermanos de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de la banda criminal ‘Los Choneros’, la más antigua de Ecuador, fue asesinado a tiros la madrugada de este domingo en la provincia costera de Santa Elena, según confirmó la Policía Nacional.

Según la institución, el ataque contra David Macías Villamar, de 35 años, ocurrió alrededor de las 00:30 hora local. Los agentes llegaron al lugar tras un aviso del sistema de emergencias y constataron su muerte a causa de múltiples impactos de arma de fuego.

La Policía señaló que la víctima registraba antecedentes por tenencia y porte no autorizado de armas, ocultación de cosas robadas, robo y asociación ilícita. Además, indicó que, además de ser hermano de ‘Fito’, también formaba parte de ‘Los Choneros’.

¿Cómo ocurrió el asesinato del hermano de ‘El Fito’?

De acuerdo con las primeras investigaciones, los presuntos autores del crimen iban vestidos con uniformes policiales y fingieron ser agentes. Estos ingresaron en el inmueble donde se encontraba la víctima, cometieron el asesinato y salieron huyendo.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), en coordinación con la Fiscalía, mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia.

El suceso se produce un mes después de la captura de otro de los hermanos del narcotraficante en Colombia. Ronald Javier Macías Villamar, considerado como uno de los cabecillas de ‘Los Choneros’, quien fue detenido en Bogotá y extraditado a Ecuador el 18 de junio, donde ingresó a la cárcel de máxima de seguridad del país.

Ronald Javier Macías Villamar es uno de los familiares de ‘Fito’ que fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos, un caso por el que otros seis parientes del círculo más íntimo del líder criminal ya fueron condenados a finales de mayo a penas de cárcel de entre siete y diez años.

Según la Fiscalía, los procesados en este caso habrían lavado un monto superior a los 25 millones de dólares, obtenidos supuestamente de sus actividades ilegales. David Macías Villamar no estaba involucrado en dicha causa.

¿Cuál es la situación legal de ‘Fito?

‘Fito’, en tanto, se encuentra a la espera de ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico tras ser extraditado desde Ecuador el año pasado.

‘Los Choneros’ es una de las bandas criminales catalogadas como “terroristas” por el gobierno de Noboa, en el marco de la “guerra” que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Estados Unidos y Argentina también han declarado a ‘Los Choneros’, y a su rival más poderoso en Ecuador, ‘Los Lobos’, como “organizaciones terroristas”.