Morena no suelta a Samuel García: Ariadna Montiel insiste con juicio político y ampliará denuncia ante FGR

Ariadna Montiel dijo que tienen más pruebas en contra de Samuel García.

“No debe seguir un corrupto en el gobierno”, así fue como Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, se refirió a Samuel García, gobernador de Nuevo León, y aseguró que no van a desistir en la búsqueda de un juicio político en su contra.

Montiel sostuvo la crítica de una supuesta triangulación de recursos, y cómo Samuel García justificó la participación de un tercero en la entrega de recursos al despacho de su padre, con lo que se deslindó de cualquier acto corrupto.

Además, sugirió que esos recursos terminan en la promoción personal de Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

“Consideramos que en esta misma tesitura vamos a seguir denunciando. Es más, les adelanto que la semana que viene vamos a ampliar la denuncia en la Fiscalía General de la República porque tenemos más elementos”, dijo Ariadna Montiel a medios de comunicación.

Morena busca destitución de Samuel García

Durante su mensaje, la líder de Morena se refirió al freno al juicio político contra Samuel García por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que alegó que no podían separarlo del cargo porque afectaría la conducción del Gobierno.

“Lo vamos a recurrir (el juicio político) porque consideramos que no puede seguir un corrupto en el Gobierno. Entonces vamos a continuar con el tema porque además es lo correcto. Nosotros, entre otras cosas, luchamos contra la corrupción, y le afecta a la población que estos recursos se desvíen”, declaró Ariadna Montiel.

Morena asegura que sigue vigente el juicio político contra Samuel García

En el Poder Legislativo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar mencionó que la suspensión que obtuvo Samuel García no lo absuelve de las acusaciones por irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Con ello, reiteró que la resolución solo frenta los efectos de una eventualidad destitución o inhabilitación, aunque no invalida el juicio político ni las investigaciones en su contra.

Samuel García, con 13 expedientes por violar la ley, en palabras de Ramírez Cuéllar, solo tiene un blindaje política, además de que no ha ganado la razón jurídica, solo tiempo.

Finalmente, criticó la postura del gobernador de Nuevo León, esto por usar su mandato popular como “escudo” ante la fiscalización, por lo que exigió transparencia, rendición de cuentas y justicia efectiva.