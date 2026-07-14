Hija de Marcovich reclama a Caifanes por falta de reconocimiento de su papá: ‘Usan su legado’

La hija de Alejandro Marcovich no estuvo de acuerdo con que Caifanes ignorara a su papá. (Foto: Cuartoscuro/Imagen editada con IA)

Alejandro Marcovich salió del hospital y despertó del coma luego de estar internado tras un derrame cerebral; sin embargo, su recuperación no fue mencionada por Caifanes durante uno de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

La situación provocó el desconcierto de Bela, hija del exguitarrista de la banda, quien aseguró que el grupo continúa con la interpretación de canciones del legado musical de su papá, pero sin reconocer públicamente su contribución.

Aun así, destacó que el mayor reconocimiento para Alejandro Marcovich proviene del cariño que sigue recibiendo por parte del público.

Caifanes no hizo mención de Marcovich en su concierto a pesar de que despertó del coma tras padecer un derrame cerebral. (foto: Cuartoscuro) (Carolina Jiménez Mariscal)

Hija de Alejandro Marcovich critica a Caifanes por no mencionar a su papá

Bela Marcovich habló sobre el tema durante una entrevista con el programa De Primera Mano, donde calificó como “desconcertante” que la agrupación no hiciera referencia a la recuperación de su padre durante su presentación.

“Es desconcertante esa situación, para mí es complicada de entender porque hay una historia muy larga detrás (...) Abrieron el concierto con un riff de mi papá, es su legado, pero no podemos controlar lo que las otras personas hagan, me refiero a sus compañeros”.

La hija del músico aseguró que, más allá de cualquier diferencia, Alejandro Marcovich cuenta con el reconocimiento de miles de seguidores y músicos que han encontrado inspiración en su trayectoria.

“Muchos chicos son guitarristas gracias a que se inspiraron en él, ese es el verdadero reconocimiento, el del público. Recibimos muchos mensajes de cariño y sabemos que está muy presente en todos ellos, aunque ahorita no esté dando presentaciones. Por ejemplo, ahora con lo de la Selección Mexicana está la canción ‘Aquí no es así’, donde él aparece como actor”.

¿Qué ha dicho Caifanes sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich?

Hasta el momento, la única ocasión en la que Caifanes se pronunció públicamente sobre la salud de Alejandro Marcovich fue durante un concierto celebrado en Guanajuato el pasado 23 de mayo, poco después de que el guitarrista sufriera el accidente cerebrovascular.

En aquella presentación, Saúl Hernández envió un mensaje de apoyo a nombre de toda la agrupación.

“Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor y mucha luz, todo lo mejor para Marcovich. Tuvo un problema y le deseamos con todo amor y con todo corazón que se recupere pronto”.

Desde entonces, la banda no ha vuelto a emitir declaraciones públicas sobre la evolución del músico.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich fue hospitalizado en mayo de 2026 tras sufrir un accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral.

A principios de julio recibió el alta médica después de despertar del coma y continuar su recuperación en casa. De acuerdo con Bela Marcovich, el exintegrante de Caifanes ha mostrado avances importantes.

“Reconoce a su familia, su casa, su entorno y sus mascotas. Luego de perder la noción del tiempo, ya entiende qué pasó y, después de la rehabilitación, eso va a cambiar para bien. La esperanza es que sea el mismo de antes”.

La hija del guitarrista también compartió una reflexión sobre el difícil momento que atravesó su familia.

“Esto fue un shock para todos, esta es una oportunidad para estar mejor, valorar más a la familia y apoyarnos como nunca antes”.

Alejandro Marcovich salió del hospital tras estar en coma. (Foto: Javier Palacios/ Cuartoscuro) (Javier Palacios)

A estas declaraciones, se sumaron las de Gabriela Martínez, esposa del músico. Ella aseguró que Marcovich mantiene una gran voluntad para recuperarse, aunque todavía enfrenta secuelas derivadas del daño cerebral.

“Tiene muchas ganas de vivir. Tiene muy inflamado el cerebro, en su mente está su familia. Le cuesta trabajo expresarse, tiene problemas con el área de lenguaje. Esperemos pronto pueda comunicarse mejor y reconocer a más personas, no solo a nosotros”.