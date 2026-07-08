Yolanda Andrade sufre recaída de salud tras diagnóstico de ELA: ‘Ahora es el otro ojo’

La neuralgia del trigémino, una de las enfermedades que padece Yolanda Andrade, provoca un dolor intenso en un costado del rostro. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

Luego de compartir que padece dos enfermedades incurables, la conductora de televisión Yolanda Andrade volvió a enfrentar complicaciones de salud, ya que experimentó fuertes dolores en distintas partes del cuerpo.

Yolanda Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal; a este diagnóstico se suma la neuralgia del trigémino.

Aunque la conductora de Montse & Joe no siempre presenta síntomas intensos de ambas enfermedades, en esta ocasión admitió que se sentía mal e incluso tuvo que permanecer en cama mientras el malestar disminuía.

Yolanda Andrade presentó cefalea en racimos. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

La también amiga del boxeador Julio César Chávez compartió un video en su cuenta de Instagram, donde explicó que atravesaba un episodio de dolor generalizado: “Hoy sí me tumbó el dolor. (Me duelen) mis costillas, todo, la carrocería”, comentó.

Aunque el malestar se extendía por todo el cuerpo, Yolanda Andrade explicó que el dolor se concentró principalmente en la cabeza: “Lo peor es que ahora es el otro ojo, muy cabrón, mi cabeza está sufriendo mucho dolor”, dijo la conductora en el clip en el que aparece acostada.

A pesar de la recaída, aseguró que mantiene una actitud positiva: “Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor”.

Desde que reveló su diagnóstico de ELA, Yolanda Andrade ha explicado que la enfermedad se manifiesta por episodios. “Es por picos, a veces estás bien y a veces estás mal, muy mal; no puedes moverte, abrir los ojos, caminar ni hablar”, comentó previamente en otro video publicado en Instagram.

En el video más reciente también agregó los hashtags ELA y cefalea en racimos, un trastorno que provoca un dolor de cabeza extremadamente intenso, generalmente alrededor o detrás de un ojo, de acuerdo con Mayo Clinic.

Este tipo de dolor aparece en periodos cortos o “racimos”, suele comenzar de forma repentina y, en algunos casos, puede estar precedido por náuseas. Además, puede extenderse hacia otras zonas de la cara, la cabeza y el cuello, provocar lagrimeo, sudoración facial e inquietud. Los episodios pueden durar entre 15 minutos y tres horas.

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

La ELA, enfermedad que también han padecido figuras públicas como el productor Pedro Torres, provoca el desgaste y la muerte de las neuronas motoras, impidiendo que envíen señales a los músculos: “Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo”, explica MedlinePlus.

Los síntomas suelen comenzar con debilidad en una mano, un brazo o una pierna, pero progresivamente pueden dificultar actividades como caminar, hablar, tragar e incluso respirar.

MedlinePlus explica que actualmente no existe una cura para la ELA; sin embargo, algunos medicamentos pueden ayudar a retrasar la progresión de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Yolanda Andrade tiene ELA y neuralgia. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

La neuralgia del trigémino, enfermedad que Yolanda Andrade reveló padecer en una publicación de Threads, provoca un dolor intenso similar a una descarga eléctrica en un lado del rostro, de acuerdo con Mayo Clinic.

En sus primeras etapas, los episodios suelen ser breves y de menor intensidad; sin embargo, con el paso del tiempo pueden hacerse más frecuentes y dolorosos. Los ataques pueden desencadenarse al tocarse la cara, masticar, hablar o cepillarse los dientes.