‘¿Dónde están las autoridades?’: Yolanda Andrade exige justicia ante desapariciones en México

Yolanda Andrade denunció el problema de las desapariciones en México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Yolanda Andrade publicó un video en el que expresó su preocupación por las desapariciones en México y pidió acción de las autoridades.

“Hoy me desperté muy estremecida porque en mi país hay mucha tristeza, hay mucho dolor… y algo a lo que estamos acostumbrándonos: a que la gente desaparezca, a que los jóvenes desaparezcan”, dijo la conductora y actriz en Instagram.

En el mismo pronunciamiento, la conductora de Montse & Joe formuló preguntas directas sobre la procuración de justicia: “¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades?”, planteó.

La conductora describió el impacto cotidiano de la violencia y la incertidumbre en las familias. “¿No piensan en el corazón de esas madres desesperadas que se angustian y dicen: ‘A ver si mi hijo llega a la casa’?”, expresó.

También trasladó esa sensación a la vida diaria: “Uno también cuando se da le dices: ‘A ver si llego a mi trabajo… gracias a Dios que ya llegué a mi casa’”, afirmó en el video.

Andrade además cuestionó la normalización del fenómeno: “¿Qué nos pasa como seres humanos?… ¿y a los que permiten que pase eso?”.

La actriz dirigió un llamado a la presidenta, Claudia Sheinbaum: “Yo, como ciudadana mexicana, le pido, por favor… saque la garra”. En el mismo tono, apeló a la acción de los servidores públicos: “¿Dónde están los servidores públicos? Si eres un servidor, sirve”, exhortó.

Yolanda Andrade pidió la reapertura de un caso de 1996 (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

Yolanda Andrade pide reapertura de desapariciones en Las Quintas

La actriz solicitó a reapertura de un caso específico, que se dio en 1996 por un nexo familiar: “Pido, por favor, que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, donde tiene que ver mi medio hermano Rommel Andrade”.

La actriz exige que se realice una investigación concreta y en la actuación de autoridades estatales. “Vaya justicia por ese señor. No puede mi corazón quedarse callado. Yo no puedo ser cómplice de gente tan mala”, sostuvo.

La conductora también expresó respaldo a familias que buscan a sus seres queridos: “Hay muchas madres que están sufriendo y las bendigo a todas esas señoras que están buscando a sus hijos… no pueden desaparecer así”, afirmó.

Andrade se sensibilizó con las madres de personas desaparecidas. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM (Francisco Rodríguez)

La actriz además hizo referencia a su lugar de origen: “le robaron a la infancia, las alas para salir, a caminar, los plebes andar en bicicleta”.

La actriz vinculó ese escenario con una preocupación por el futuro: “Pensemos en la juventud, en los niños, ¿qué vamos a dejar?”, expresó.

De este modo, Andrade convocó a la población a organizarse y cuidarse: “Vamos, por favor, a unirnos todos. Cuidemos nuestra casa… vamos a protegernos, somos la gran familia mexicana”, dijo.

También reiteró el imp

acto emocional que le provocan las noticias: “Ya estoy asustada… me mortifican las noticias porque ya nos estamos acostumbrando”, señaló la reconocida conductora de TV.

Fue así como la conductora hizo un llamado a no normalizar las desapariciones: “No vamos a ser la generación de la vergüenza. No lo vamos a permitir… tengo mucha fe en ti, hermano mexicano”, condenó la actriz.