Yolanda Andrade revela qué enfermedad degenerativa padece: ‘A veces no puedes moverte, hablar o caminar’

Yolanda Andrade comenzó con problemas de salud a inicios de 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash)

Desde que los problemas de salud de Yolanda Andrade se agravaron, la conductora del programa de televisión Montse & Joe había mantenido en secreto la enfermedad degenerativa con la que fue diagnosticada.

“Tengo dos diagnósticos y ninguno tiene cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, comentó la expareja de Montserrat Oliver en un encuentro con los medios de comunicación.

No obstante, recientemente Yolanda Andrade reveló cuál es su diagnóstico, así como los estragos que la enfermedad ha causado en su estado de salud, ya que se trata de un padecimiento que empeora con el tiempo.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

La amiga del boxeador Julio César Chávez compartió que los últimos días han sido difíciles tanto para ella como para sus seres queridos debido a los síntomas de la enfermedad que padece.

“Querido público conocedor: han sido días muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y para mis seres queridos”, comentó.

La presentadora explicó que, aunque el clip podía resultar ‘desgarrador’ para quienes la siguen, decidió hablar públicamente sobre su estado de salud, ya que hay otras personas que también han sido diagnosticadas con ELA.

Yolanda Andrade compartió algunos de los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica que padece: “es por picos, a veces estás bien y a veces estás mal, muy mal; no puedes moverte, abrir los ojos, caminar ni hablar. Es una fatiga crónica”, dijo.

La exconductora de Netas Divinas explicó que estuvo un tiempo internada en el hospital; sin embargo, le permitieron regresar a casa y le colocaron un catéter. Indicó que su hermano, Rolando Andrade, es quien la ayuda y le administra el suero.

A pesar de la situación que atraviesa, la famosa agradeció a quienes han estado al pendiente de su estado de salud e indicó que se siente feliz de contar con el apoyo de sus seres queridos.

“Son muchas cosas, pero quiero darles las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a los amigos que he cosechado, que me quieren y están al pendiente, y a quienes me apoyan con su amor”, comentó en el video.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica que padece Yolanda Andrade?

La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA por sus siglas, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta específicamente a las neuronas motoras, las cuales controlan los movimientos voluntarios de los músculos, explica Mayo Clinic.

La ELA deteriora progresivamente estas células hasta ocasionar su muerte. Cuando esto ocurre, las neuronas dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que estos no pueden funcionar.

El portal añade que los síntomas de la ELA varían en cada caso, ya que dependen de las neuronas motoras afectadas; sin embargo, algunos de los más comunes son:

Yolanda Andrade desea curarse en 2026; desde hace casi 2 años, su salud se vio comprometida por un aneurisma. (Cuartoscuro / Shutterstock)

Dificultad para caminar o realizar actividades diarias.

Tropezones y caídas.

Debilidad en piernas, pies o tobillos.

Debilidad o torpeza en las manos.

Dificultad para hablar o problemas para tragar.

La ELA suele comenzar en las extremidades y, conforme la enfermedad avanza, genera debilidad muscular. En etapas avanzadas puede ocasionar problemas respiratorios, dificultades para hablar y tragar, e incluso demencia.

¿La esclerosis lateral amiotrófica tiene cura?

La Clínica Universidad de Navarra explica que la ELA no tiene cura; sin embargo, existen tratamientos que pueden ayudar a frenar la progresión de la enfermedad y prevenir algunas complicaciones.

Mayo Clinic puntualiza que estos tratamientos no pueden revertir el daño causado por la esclerosis lateral amiotrófica, sino que únicamente contribuyen a que la enfermedad avance de manera más lenta.

Yolanda Andrade tiene problemas de salud desde 2023, cuando sufrió un aneurisma. (Cuartoscuro / Pexels)

Además de Yolanda Andrade, otros famosos han sido diagnosticados con ELA, entre ellos el científico Stephen Hawking y el actor Kenneth Mitchell, de Star Trek, quienes ya fallecieron; así como Eric Dane, conocido por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy.