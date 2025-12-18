‘Les informo que estoy en recuperación, en mi casa’: Yolanda Andrade sale del hospital

Yolanda Andrade fue hospitalizada en días pasados tras una nueva recaída de salud de la que aparentemente ya está saliendo. Este jueves, la conductora anunció: “Estoy en recuperación, en mi casa”.

La presentadora de Montse & Joe compartió un mensaje a sus seguidores, acompañado de una imagen de la Virgen de Guadalupe y dirigido al “público conocedor”: “Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso (...) Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio”.

Andrade incluyó un mensaje con motivo de las fiestas decembrinas: “Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026”.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?

Los primeros reportes sobre la hospitalización de Yolanda Andrade se dieron a conocer el 15 de diciembre en el programa De Primera Mano. En ese espacio, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que la conductora se encontraba internada.

Posteriormente, Jorge Carbajal pidió oraciones por la conductora en su canal de YouTube Productora 69, donde mencionó que Andrade había presentado una recaída y que su cuerpo se encontraba afectado tras los tratamientos médicos a los que ha sido sometida.

Yolanda Andrade enfrenta crisis de salud constantemente. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La mañana del 16 de diciembre, Gustavo Adolfo Infante confirmó su hospitalización en el programa Sale el Sol, luego de comunicarse con Marilé Andrade, hermana menor de Yolanda “parece que se está recuperando bien, no está en terapia intensiva”.

Marilé aclaró que su hermana no había autorizado la difusión de más detalles médicos en ese momento.

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade tiene un historial médico complicado. En 2023, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que puso en riesgo su vida y marcó el inicio de una serie de altibajos en su salud e intermitencias en el programa Montse & Joe, que conduce junto a Montserrat Oliver.

Derivado de ese diagnóstico, desarrolló fotofobia, una condición que le provocó sensibilidad extrema a la luz, especialmente a la iluminación de los foros de televisión. Como consecuencia, utilizó un parche en uno de sus ojos durante varias de sus apariciones públicas.

Yolanda Andrade tiene dos enfermedades incurables. (Cuartoscuro)

En junio de 2024, Yolanda Andrade reapareció un tanque de oxígeno. Meses después, durante una transmisión de Montse & Joe, presentó dificultades para hablar, por lo que utilizó un pizarrón para comunicarse durante la grabación.

En ese momento, Montserrat Oliver explicó que su compañera se encontraba afónica. Posteriormente, Andrade aclaró que los problemas en el habla estaban relacionados con secuelas neurológicas del aneurisma cerebral que sufrió en 2023.

En diciembre de 2024, la conductora indicó que una afectación en el cerebro le causaba problemas de habla y motricidad, motivo por el cual continuaba bajo tratamiento médico en México y Estados Unidos.

Los diagnósticos incurables de Yolanda Andrade

En entrevistas concedidas en 2025, Yolanda Andrade señaló que padece dos enfermedades diagnosticadas como incurables, una de ellas de tipo degenerativo. Aunque no confirmó públicamente el nombre de los padecimientos, explicó que uno de ellos afecta la movilidad y la capacidad del habla.

“El doctor me dijo: ‘de 3 a 5 años dura tu enfermedad’. No le tengo miedo a la muerte, claro que no”, dijo la conductora a la prensa el pasado septiembre.

Luego de que circularon rumores de que el padecimiento en cuestión era esclerosis múltiple, su entorno cercano lo desmintió.

En octubre de 2025, Yolanda Andrade regresó a la TV, a su programa Montse & Joe y agradeció el apoyo de amigos y personas cercanas que la acompañaron en ese proceso: “Estoy muy feliz, muy agradecida. Valoro mucho la presencia de mis amigos que vinieron a saludarme. Quiero decirles que gracias por su tiempo, por su amor que es lo que coseché: gente maravillosa que admiro (...) Me daba mucho sentimiento ver este sillón sin mí (...) querido público conocedor, gracias por esperarme”