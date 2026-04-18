¿Christian Nodal anunció su divorcio con Ángela Aguilar? La verdad detrás del video viral

Video viral causó confusión sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar en redes (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

En horas recientes, surgió alrededor de Christian Nodal una polémica nueva; sin embargo, esta se originó a partir de un video viral en redes sociales que fue descontextualizado.

En medio de rumores sobre una supuesta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, circuló un clip en el que, aparentemente, el cantante habla del tema. No obstante, el video presentaba múltiples cortes y poca coherencia entre las ideas del cantante.

“Hoy se enteraron que, oficialmente, Ángela y yo... (corte). El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible (corte). En esa relación nunca hubo terceros, simplemente a veces el amor no funciona”, expresa Nodal en el fragmento con miles de reproducciones en X.

¿De dónde proviene el video donde supuestamente Nodal habla sobre su separación de Ángela Aguilar?

Es importante aclarar que el clip no fue creado con inteligencia artificial. Se trata de un video fidedigno que fue editado de tal forma que se sugiere un mensaje distinto al original.

En realidad, el material fue publicado a mediados de 2024, cuando se hizo oficial la relación de Nodal con Ángela Aguilar y aclaró que no había existido infidelidad hacia Cazzu, su pareja anterior.

De este modo, frases como “el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible” hacen referencia a la entonces finalizada relación de Nodal con Cazzu, madre de su hija.

En las últimas horas, el periodista Gustavo Adolfo Infante señaló en De primera mano que, de acuerdo con una de sus fuentes, Nodal y Aguilar estarían supuestamente “separados”; sin embargo, no confirmó por completo que esto fuera así y lo dejó como un reporte.

“Yo espero que puedan sortear este problema por ellos. (...) No es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí (en problemas). Debes tomar el volante del carro de tu vida”, comentó sobre los rumores.

Otra polémica para Nodal con modelo de video musical

Recientemente, surgió otra controversia en torno al video Un vals de Christian Nodal, que trascendió lo musical y se convirtió en un tema mediático debido al supuesto parecido de la modelo protagonista con Cazzu. Esta situación llevó al productor del proyecto, Juan Barbazán, a fijar postura pública y ofrecer disculpas.

Barbazán negó que la similitud física haya sido una estrategia deliberada y atribuyó la elección del casting a criterios operativos de la productora, que buscaba perfiles específicos de mujeres mexicanas radicadas en España.

Según explicó, Nodal no intervino en ese proceso ni coincidió con la modelo durante la grabación, ya que sus escenas se filmaron por separado en Guadalajara.

El productor admitió que el equipo no anticipó la reacción del público y reconoció el error de no prever las posibles interpretaciones en torno a la imagen de la protagonista, lo que derivó en una conversación que, dijo, desvió la atención del lanzamiento musical.

En medio del debate, la modelo —Dagna Mata— también se pronunció para deslindarse de la controversia. Rechazó las comparaciones y pidió frenar los señalamientos, al considerar que ninguna persona debe ser reducida a un parecido físico.

Asimismo, expresó preocupación por el impacto que la discusión pudiera tener en Cazzu, a quien reconoció como una artista con trayectoria propia.

Pero el caso sumó un nuevo ángulo cuando Mata denunció irregularidades contractuales con la producción. Aseguró que fue contratada inicialmente como extra, pero terminó como protagonista sin una actualización clara de sus condiciones laborales. Además, señaló que no ha recibido el pago acordado, pese a que el plazo establecido ya se cumplió.

La modelo indicó que el asunto se encuentra en proceso legal, por lo que evitó profundizar, aunque dejó claro que no aceptará condiciones que considere injustas.