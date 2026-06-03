¿Por qué regresa Ford al segmento de vehículos pesados?

Tras tres años de ausencia en el mercado mexicano Ford México regresa al mercado nacional con sus dos icónicos modelos: el F-650 y el F-750. Esta decisión, explicó Adrián Arias, director de Ford Pro® en México, responde a la estrategia global de la compañía de fortalecer su división de vehículos comerciales y ampliar la oferta para clientes de flotillas en la región de Norteamérica.

En entrevista, Adrián Arias indicó que el retorno se sustenta en la fortaleza histórica que Ford ha mantenido durante décadas en el segmento Super Duty en Estados Unidos y Canadá. “Ahora lo haremos también en México, que será el único mercado de América Latina en donde se comercializarán”, afirmó.

Detalló que los primeros camiones llegarán en dos meses desde la planta de Ohio, con un lote inicial de entre 50 y 70 unidades. Posteriormente pondrán en marcha un programa de suministro mensual conforme avance el posicionamiento de la marca.

Probados en Norteamérica

Con su regreso a nuestro país, los nuevos F-650 y F-750 se enfrentarán a un segmento tradicionalmente dominado por configuraciones diésel. Sin embargo, la automotriz apuesta para atender a sectores como logística, construcción, agroindustria, minería y servicios especializados, donde los modelos ya han demostrado eficiencia en el mercado norteamericano.

Los vehículos cuentan con un chasis que admite adaptaciones para cajas secas, refrigeradas, plataformas, grúas, recolectores de residuos y aplicaciones especializadas. Para garantizar la confiabilidad del equipamiento, la marca trabaja con carroceros mexicanos.

“Aunque el cliente siempre tendrá la decisión de con quién hace una conversión, nos aseguraremos de que cumplan con el nivel de profesionalismo que la marca puede respaldar”, agregó Arias.

Para la comercialización de estos camiones, el directivo compartió que seleccionaron a 31 de sus distribuidores especializados en flotillas que ofrecen 60 puntos de atención de servicio en todo el país, asegurando cobertura nacional, servicios móviles, mantenimiento flexible, facturación centralizada y atención corporativa.

“Los distribuidores tienen experiencia en el mantenimiento de los vehículos, ya que comparten el mismo tren motriz con otros productos de Ford. Además, han sido capacitados para dominar el producto y recibir los primeros vehículos en instalaciones que se han adecuado para recibir este tipo de vehículos”, explicó.

En cuanto a las refacciones, Arias agregó que tienen la fortaleza de que ambos camiones se producen en Norteamérica, por lo que el tema de partes es muy accesible para el mercado mexicano, al igual que la mayor parte de su portafolio que viene de ahí.

“Buscamos tener una buena relación de inventario de partes de alta rotación para evitar emergencias, pero en caso de que ocurran, la cercanía e infraestructura con Estados Unidos nos pueden permitir, incluso, volar partes para tenerlas lo más rápido posible”, indicó.

Adrián Arias, director de Ford Pro® en México,

Menores costos y transición energética

Por sus características, los camiones de la armadora representan ventajas operativas para el transporte mexicano. Por ejemplo, el F-650 puede mover hasta ocho toneladas, mientras que el F-750 alcanza diez. Ambos incorporan un motor V8 de 7.3 litros a gasolina, con 335 caballos de fuerza y 468 libras-pie de torque, diferenciándose de los competidores diésel.

El uso de gasolina elimina la necesidad de urea y, gracias a su sistema “Prep Pack”, los camiones pueden convertirse a gas natural o LP sin afectar la durabilidad del motor. Esta tecnología puede generar ahorros significativos en combustible y reducir la huella de carbono de las flotas. Además, su diseño con un solo eje trasero puede representar menores costos de peaje en ciertas operaciones.

Pero, más allá del producto, la marca busca diferenciarse mediante el ecosistema Ford Pro®, enfocado en maximizar el tiempo de operación de las unidades. “Trabajamos también en el desarrollo de una tecnología de telemetría para monitoreo en tiempo real de los vehículos. Está prevista para la segunda mitad del año”, aseguró.

El objetivo inicial será consolidar la presencia de los F-650 y F-750 en nichos especializados, aprovechando que México será el único mercado de América Latina donde se comercializarán estos modelos. “Los transportistas mexicanos tendrán una oferta flexible y adaptada a sus necesidades”, puntualizó Adrián Arias, director de Ford Pro® en México.